EQS-News: Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026

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EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Bilanzpressekonferenz – Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/2026

21.08.2026 / 09:16 CET/CEST
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Am heutigen Freitag um 11:30h findet die Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA zu den vorläufigen Zahlen des Geschäftsjahres 2025/2026 in Dortmund, statt. Die Konferenz kann unter http://www.bvb.de/tv sowie http://aktie.bvb.de im LIVE-Stream mitverfolgt werden.

Dortmund, den 21. August 2026

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon:+ 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax:+ 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail:aktie@bvb.de
Internet:https://aktie.bvb.de/
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