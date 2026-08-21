EQS-News: Circus hält erfolgreiche Hauptversammlung 2026 ab und treibt globalen KI-Robotik-Rollout weiter voran

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Circus hält erfolgreiche Hauptversammlung 2026 ab und treibt globalen KI-Robotik-Rollout weiter voran



21.08.2026 / 11:28 CET/CEST

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Circus hält erfolgreiche Hauptversammlung 2026 ab und treibt globalen KI-Robotik-Rollout weiter voran

München, 21. August 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) hat gestern ihre ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Veranstaltung abgehalten, bei der rund 49 Prozent des Grundkapitals vertreten waren. Die Aktionäre stimmten allen elf Tagesordnungspunkten mit signifikanten Mehrheiten zwischen 97,78 und 99,37 Prozent zu.

Nach ihrem kommerziellen Markteintritt im vergangenen Oktober ist die Gruppe auf Kurs, bis zum Jahresende mehr als 50 autonome KI-Robotersysteme in neun Ländern im Einsatz zu haben und damit die weltweit größte vernetzte Flotte autonomer Versorgungssysteme zu betreiben – vollständig gesteuert durch die eigens entwickelte KI-Plattform CircusOS.

In seinem Jahresbericht bekräftigte Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel seine ungebrochene Zuversicht in das Wachstum von Circus' globalem autonomen Robotiknetzwerk. Er hob dabei die Entwicklung der intelligenten Zutaten-Lieferkette, das anhaltende Wachstum der KI-Software für die Robotikflotte sowie die weitere Expansion bei Unternehmenskunden in den Sektoren Verteidigung, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Einzelhandel in diesem Jahr hervor.

Die Produktionskosten des CA-1 wurden im Jahresvergleich um mehr als 25 Prozent gesenkt, und die Serienproduktion der kürzlich erworbenen CA-A-Technologie soll bereits in diesem Jahr beginnen – womit sich das Dual-Use-Robotikportfolio des Unternehmens auf drei patentierte Systeme erweitert.

„Das Ergebnis dieser Hauptversammlung gibt uns ein klares Mandat, unsere Technologie und den Rollout weiterhin in einem starken, aber nachhaltigen Tempo voranzutreiben und unsere marktführende Position weiter zu stärken. Ich bin unseren Aktionären dankbar für ihr fortwährendes Vertrauen in unser langfristiges Wachstum, während wir den globalen Rollout weiter vorantreiben", sagte Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind veröffentlicht unterwww.circus-group.com.

ÜBER CIRCUS SE

Die Circus SE (XETRA: CA1) ist ein deutsches Dual-Use-Technologieunternehmen, das proprietäre KI-Modelle, autonome Robotik-Versorgungssysteme sowie eine zentrale Betriebsplattform für zivile und militärische Anwendungen entwickelt. Mit einem global aktiven Portfolio autonomer Verpflegungsrobotik und aktiver Serienproduktion baut Circus die Infrastruktur für autonome Lebensmittelversorgung auf — mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.

IR KONTAKT

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Taunusstraße 21 80807 München Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/for-investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 98450020CA9F13FUED64 EQS News ID: 2386902

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