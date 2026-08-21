EQS-News: clearvise AG setzt strategische Fokussierung im ersten Halbjahr 2026 fort und bestätigt positive operative Entwicklung

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clearvise AG setzt strategische Fokussierung im ersten Halbjahr 2026 fort und bestätigt positive operative Entwicklung



21.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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clearvise AG setzt strategische Fokussierung im ersten Halbjahr 2026 fort und bestätigt positive operative Entwicklung

Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen erreicht 22,3 Mio. EUR

Bereinigtes EBITDA steigt auf 16,0 Mio. EUR

Produktion unter Berücksichtigung von kompensierten Abschaltungen auf 291,1 GWh erhöht

Ausblick für 2026 bestätigt: Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR und bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. EUR erwartet

Frankfurt, 21. August 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute den Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. Die Gesellschaft hat ihre positive operative Entwicklung fortgesetzt und befindet sich in einer strategischen Neuausrichtung. Im Mittelpunkt standen die Vereinfachung und Optimierung des Bestandsportfolios, die Stärkung planbarer Cashflows und die Konzentration der Kapitalallokation auf rentable Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher.

Die Halbjahreszahlen bestätigen die positive Entwicklung im ersten Halbjahr 2026. Der Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen belief sich auf 22,3 Mio. EUR (6M 2025: 18,2 Mio. EUR). Ohne diese Kompensationszahlungen lag der Umsatz bei 21,3 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich zugleich auf 16,0 Mio. EUR (6M 2025: 13,6 Mio. EUR). Die Gesamtproduktion erreichte 254,1 GWh (6M 2025: 220,0 GWh). Unter Berücksichtigung von kompensierten Abschaltungen lag die Produktion bei 291,1 GWh (6M 2025: 236,1 GWh). Der operative Cashflow lag bei 12,2 Mio. EUR (6M 2025: 10,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei rund 37 % (31. Dezember 2025: 35 %).

Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, kommentiert: „Die Zahlen für das erste Halbjahr bestätigen die operative Tragfähigkeit unseres Portfolios. Besonders erfreulich ist der Anstieg des bereinigten EBITDA, das wir trotz schwacher Windverhältnisse und geringer Sonneneinstrahlung zu Jahresbeginn erzielen konnten. Zugleich haben wir im ersten Halbjahr wichtige strategische Schritte umgesetzt: Wir haben unser Portfolio fokussiert, die Planbarkeit künftiger Cashflows verbessert und mit dem Bau von Tezze ein Projekt mit langfristig gesicherter Erlösbasis in die Umsetzung gebracht. Damit schaffen wir eine belastbare Grundlage für die weitere Steigerung der Ertrags- und Ausschüttungsfähigkeit.“

Strategische Fokussierung und planbare Cashflows

Im ersten Halbjahr veräußerte clearvise 13 Photovoltaik-Kleinstanlagen mit einer Gesamtnennleistung von rund 8,6 MW. Damit reduziert die Gesellschaft die operative Komplexität und konzentriert sich auf größere Wind- und Solarparks; der Verkaufserlös wird größtenteils zur Rückführung von Fremdkapital eingesetzt. Weitere nicht-strategische Assets werden im Hinblick auf eine mögliche Kapitalfreisetzung für Batteriespeicher, Investitionen in das Kernportfolio oder Kapitalmaßnahmen überprüft.

Für fünf Wind- und Solarparks schloss clearvise neue PPAs zu vorteilhaften Konditionen ab. Die Verträge mit Laufzeiten von neun bis zwölf Monaten stärken die Planbarkeit der Cashflows und sollen gegenüber den bisherigen Budgetannahmen einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag von mehr als 0,7 Mio. EUR leisten.

Mit dem Bau des Solarprojekts Tezze in Italien hat clearvise zudem ein Pipelineprojekt mit langfristig gesicherter Erlösbasis in die Umsetzung überführt. Die Anlage mit rund 4,1 MWp verfügt über einen 20-jährigen staatlichen Tarifzuschlag und soll noch 2026 fertiggestellt werden. Für das französische clearPARTNERS-Projekt La Chatre mit rund 71,5 MWp erhielt clearvise einen Auktionszuschlag für die ersten 30 MWp. clearvise hält 70 % an dem Projekt; die Inbetriebnahme wird aufgrund erforderlicher Netzausbaumaßnahmen Anfang 2029 erwartet.

Aufsichtsrat neu aufgestellt

Im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung übernimmt Dr. Bettina Mittermeier den Vorsitz des Aufsichtsrats; Ingmar Helmke wird Mitglied des Gremiums. Dr. Mittermeier ist seit Juli 2025 Mitglied des Aufsichtsrats und verfügt als erfahrene Juristin über umfassende Expertise im Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht sowie in Corporate Governance. Sie war unter anderem bei Milbank und Allianz SE tätig. Die neue Zusammensetzung stärkt die Governance- und Kapitalmarktexpertise des Aufsichtsrats und unterstützt die weitere strategische Transformation sowie die aktive Dividendenstrategie.

Jahresprognose 2026 bestätigt

Der Vorstand bestätigt auf Basis der Halbjahreszahlen und der weiteren Geschäftsentwicklung die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Erwartet werden ein Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. EUR sowie eine Jahresstromproduktion von 554 bis 584 GWh.

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.

Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt

Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: clearvise AG Eschenheimer Anlage 1 60316 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0) 69 247439232 E-Mail: info@clearvise.com Internet: www.clearvise.com ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200Y1PCQR9Y3F4C76 EQS News ID: 2386572

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