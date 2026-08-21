EQS-News: Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der H1-2026-Ergebnisse ein

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Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der H1-2026-Ergebnisse ein



21.08.2026 / 09:38 CET/CEST

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Gabler Group AG lädt zum Earnings Call anlässlich der H1-2026-Ergebnisse ein

Lübeck (Deutschland), 21.August 2026 – Die Gabler Group AG (ISIN: DE000A421RZ9 / Ticker: XK4, die „Gesellschaft“ oder „Gabler“), ein etablierter Entwickler und Hersteller missionskritischer Unterwassertechnologien in den Geschäftsbereichen Submarine Systems, Subsea Communications & Data und Subsea Power, lädt Investoren und Analysten am 25. August 2026 um 14:00 Uhr MESZ zu einem Earnings Call mit dem Vorstand ein. Im Rahmen des Calls werden CEO David Schirm und CSO Ole Johannsen die H1-2026-Ergebnisse erläutern und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung geben.

Die Veröffentlichung der H1-2026-Ergebnisse erfolgt am 25. August 2026 vor Handelsbeginn.

Die Registrierung zum Earnings Call ist unter folgendem Link möglich:

Earnings Call – H1 2026.



INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Patrick Jacobs

VP Investor Relations

E-Mail: IR@gablergroup.com



ÜBER DIE GABLER GROUP

Die Gabler Group mit Sitz in Lübeck wurde 1962 gegründet und ist ein etablierter Entwickler und Hersteller von missionskritischen Unterwassertechnologien, der den Großteil seines Nettoumsatzes mit Verteidigungs- und verteidigungsbezogenen Lösungen erzielt. Gabler Group ist der führende europäische und weltweit einer der größten Anbieter von missionskritischen Ausfahrgerätesystemen und zugehörigen Steuerungssystemen in Bezug auf das Volumen für konventionelle U-Boote im Geschäftsbereich U-Boot-Systeme. Die Gabler Group ist ein vertrauenswürdiger Partner für über 250 Kunden weltweit, darunter 25 Marinen, und beschäftigt rund 290 Mitarbeiter.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Gabler Group AG Niels-Bohr-Ring 5a 23568 Lübeck Deutschland Telefon: +49 451 3109 0 E-Mail: ir@gablergroup.com Internet: www.gablergroup.com ISIN: DE000A421RZ9 WKN: A421RZ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Vienna MTF) LEI Code: 391200E0ZR3VLW4EM351 EQS News ID: 2386876

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