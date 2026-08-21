EQS-News: O3 Holding GmbH – Veröffentlichung des Zwischenberichts Q2 2026

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O3 Holding GmbH – Veröffentlichung des Zwischenberichts Q2 2026



21.08.2026 / 15:15 CET/CEST

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BIOGGIO, SCHWEIZ, 21. August 2026 – Die O3 Holding GmbH (die „Gesellschaft“), die Holdinggesellschaft der KD Pharma Group, einem führenden CDMO für pharmazeutische und ernährungsbezogene Lipide, gibt bekannt, dass der gemäß den Anleihebedingungen für die am 28. Oktober 2024 begebene vorrangig besicherte variabel verzinsliche Anleihe der Gesellschaft im Volumen von EUR 180.000.000 mit der ISIN NO0013360552 fällige Zwischenbericht für das zweite Quartal 2026 nun auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde (www.kdpharmagroup.com/investor-relations).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

investor.relations@kdpharmagroup.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: O3 Holding GmbH Am Kraftwerk 6 66450 Bexbach Deutschland Telefon: +49 (0)68 26 97 97 00 E-Mail: investor.relations@kdpharmagroup.com Internet: https://kdpharmagroup.com ISIN: NO0013360552 WKN: A383V0 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt LEI Code: 529900Y5PUIBWBPAQV20 EQS News ID: 2387004

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