EQS-News: O3 Holding GmbH – Veröffentlichung des Zwischenberichts Q2 2026

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EQS-News: O3 Holding GmbH / Schlagwort(e): Zwischenbericht
O3 Holding GmbH – Veröffentlichung des Zwischenberichts Q2 2026

21.08.2026 / 15:15 CET/CEST
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BIOGGIO, SCHWEIZ, 21. August 2026 – Die O3 Holding GmbH (die „Gesellschaft“), die Holdinggesellschaft der KD Pharma Group, einem führenden CDMO für pharmazeutische und ernährungsbezogene Lipide, gibt bekannt, dass der gemäß den Anleihebedingungen für die am 28. Oktober 2024 begebene vorrangig besicherte variabel verzinsliche Anleihe der Gesellschaft im Volumen von EUR 180.000.000 mit der ISIN NO0013360552 fällige Zwischenbericht für das zweite Quartal 2026 nun auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde (www.kdpharmagroup.com/investor-relations).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

investor.relations@kdpharmagroup.com

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21.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:O3 Holding GmbH
Am Kraftwerk 6
66450 Bexbach
Deutschland
Telefon:+49 (0)68 26 97 97 00
E-Mail:investor.relations@kdpharmagroup.com
Internet:https://kdpharmagroup.com
ISIN:NO0013360552
WKN:A383V0
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt
LEI Code:529900Y5PUIBWBPAQV20
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