Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.08.2026

onvista · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AD PEPPER MEDIA INTLBericht 2. Quartal 2026
Banca TransilvaniaBericht 2. Quartal 2026
BAVARIAN NORDICBericht 2. Quartal 2026
Brilliance China AutomotiveBericht 2. Quartal 2026
China Hongqiao GroupBericht 2. Quartal 2026
China Petroleum & ChemicalBericht 2. Quartal 2026
clearviseBericht 2. Quartal 2026
HYDROGENPROBericht 2. Quartal 2026
Lang & SchwarzBericht 2. Quartal 2026
NAC KazatompromBericht 2. Quartal 2026
Nibe Industrier BBericht 2. Quartal 2026
Ping An InsuranceBericht 2. Quartal 2026
ScatecBericht 2. Quartal 2026
Siegfried HoldingBericht 2. Quartal 2026
Sinopharm GroupBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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