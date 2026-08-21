Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.08.2026
onvista · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AD PEPPER MEDIA INTL
|Bericht 2. Quartal 2026
|Banca Transilvania
|Bericht 2. Quartal 2026
|BAVARIAN NORDIC
|Bericht 2. Quartal 2026
|Brilliance China Automotive
|Bericht 2. Quartal 2026
|China Hongqiao Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|China Petroleum & Chemical
|Bericht 2. Quartal 2026
|clearvise
|Bericht 2. Quartal 2026
|HYDROGENPRO
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lang & Schwarz
|Bericht 2. Quartal 2026
|NAC Kazatomprom
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nibe Industrier B
|Bericht 2. Quartal 2026
|Ping An Insurance
|Bericht 2. Quartal 2026
|Scatec
|Bericht 2. Quartal 2026
|Siegfried Holding
|Bericht 2. Quartal 2026
|Sinopharm Group
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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