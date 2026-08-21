Großbritannien verbucht überraschend Haushaltsdefizit im Juli

London, 21. ⁠Aug (Reuters) - Der britische Staatshaushalt ist im Juli überraschend ins Minus gerutscht. Die Ausgaben übertrafen die Einnahmen um 1,8 Milliarden Pfund, wie die Statistikbehörde ONS am Freitag in London mitteilte. Höhere inflationsbedingte Staatsausgaben ‌machten Rekordeinnahmen bei der Einkommensteuer zunichte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet. Die unabhängige ⁠Haushaltsbehörde OBR ⁠hatte sogar einen Überschuss von 500 Millionen Pfund prognostiziert. Die Zahlen sind eine Mahnung an den neuen Finanzminister John Healey, der im Oktober seinen ersten Haushalt vorlegen will.

In den ersten vier Monaten des laufenden Haushaltsjahres, das im April begann, ‌summierte sich die Neuverschuldung auf 56,7 Milliarden ‌Pfund. Das sind 2,3 Milliarden Pfund mehr, als die OBR vorhergesagt hatte. Grund für das Defizit im Juli waren vor allem um ⁠zwei Milliarden Pfund gestiegene Ausgaben für Sozialleistungen sowie um 1,2 Milliarden ‌Pfund höhere Kosten für Waren ⁠und Dienstleistungen. "Haushaltsdisziplin ist das Fundament unserer wirtschaftlichen Stabilität und nationalen Sicherheit", sagte Finanzminister Healey. Deshalb sei man entschlossen, die Haushaltsregeln einzuhalten und einen Puffer gegen globale Unsicherheiten zu ‌halten.

Experten zeigten sich jedoch ⁠skeptisch. "Wir gehen davon aus, dass die ⁠Staatsverschuldung im weiteren Jahresverlauf die Prognose des OBR übertreffen wird, da die Ausgaben weiter steigen", sagte Thomas Pugh, Chefökonom bei der Beratungsfirma RSM. Höhere Renditen für Staatsanleihen, eine hartnäckige Inflation und eine ausgabefreudige Regierung deuteten darauf hin, dass die Neuverschuldung in diesem Jahr bei mehr als vier Prozent der Wirtschaftsleistung liegen werde. Die OBR rechnet bislang mit 3,6 ⁠Prozent.

(Bericht von Andy Bruce, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)