Holcim übernimmt Gipsfaserplatten-Hersteller Fermacell

Zürich, ⁠21. Aug (Reuters) - Der Baustoffkonzern Holcim übernimmt den Gipsfaserplatten-Hersteller Fermacell für 840 Millionen Euro. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem bisherigen Eigentümer James ‌Hardie Industries sei unterzeichnet worden, teilte das Schweizer Unternehmen am Donnerstagabend mit. Fermacell ⁠hat seinen ⁠Sitz in Düsseldorf, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter an sechs Produktionsstandorten und erwartet für 2026 einen Umsatz von rund 430 Millionen Euro. Mit dem Zukauf ‌will Holcim sein Angebot an ‌Wand-, Boden- und Brandschutzlösungen in Europa ausbauen. Die Übernahme soll sich ab dem ersten ⁠Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie ‌auswirken und im ⁠ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Behörden zustimmen. Für die irische James Hardie bedeutet der Verkauf ‌einen Rückzug aus ⁠Europa. Der Faserzementhersteller will ⁠sich künftig stärker auf Nordamerika konzentrieren, nachdem Investoren die 8,75 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Baustoffkonzerns AZEK im vergangenen Jahr kritisiert hatten.

(Bericht von Oliver Hirt, Shivangi Lahiri und Byron Kaye, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)