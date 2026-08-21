Ifo: Knapp einem Viertel der Firmen fehlen Fachkräfte

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX
onvista bei Google bevorzugen

Arbeitsmarkt

München (dpa) - Knapp ein Viertel der Unternehmen in Deutschland leidet einer Untersuchung des Ifo-Instituts zufolge unter Fachkräftemangel. In einer Umfrage der Münchner Experten gaben 23,2 Prozent der Unternehmen an, dass ihnen qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Das waren gut zwei Prozentpunkte mehr als noch im April. Allerdings liegt der Wert weiterhin deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von knapp einem Drittel (31,7 Prozent).

«Die schwache Konjunktur hält den Fachkräftebedarf derzeit in Grenzen», sagte Ifo-Expertin Daria Schaller. Sie erwartet jedoch auch: «Mit einer stärkeren wirtschaftlichen Erholung dürfte auch der Fachkräftemangel aber wieder deutlicher zunehmen.»

Besonders stark stieg die Nachfrage in der Telekommunikationsbranche: Dort fehlte es 31,1 Prozent der Unternehmen an Fachkräften, nach 16,3 Prozent im April. In der Rechts- und Steuerberatung sowie der Wirtschaftsprüfung stieg der Anteil von 52,4 auf 64,7 Prozent. In der Industrie ging es um 4,5 Prozentpunkte hoch auf 18,7 Prozent.

«Mehr Arbeitslose bedeuten nicht automatisch mehr verfügbare Fachkräfte», sagte Schaller. «Entscheidend ist, ob Qualifikation und Anforderungen der offenen Stellen zusammenpassen.»

Das könnte dich auch interessieren

USA intervenieren am Anleihemarkt
Das steckt hinter dem Kursanstieg bei Gold und Bitcoingestern, 12:00 Uhr · onvista
Das steckt hinter dem Kursanstieg bei Gold und Bitcoin
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crash19. Aug. · onvista
Drei Gründe für den Anleihe-Crash
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwendegestern, 14:00 Uhr · onvista
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende
Märkte heute
IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hochgestern, 10:57 Uhr · onvista
Nico Santura
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Ein Anleger analysiert Charts
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwendegestern, 14:00 Uhr · onvista
Beteiligungs-Aktien mit großem Abschlag
Kannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista
Bund-Renditen so hoch wie zuletzt 2011
Drei Gründe für den Anleihe-Crash19. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen