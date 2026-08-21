IRW-News: Max Power Mining Corp.: MAX Power-Aktionäre stimmen dem Beschluss zur Ernennung einer Kontrollperson durch Sprott zu

IRW-PRESS: Max Power Mining Corp.: MAX Power-Aktionäre stimmen dem Beschluss zur Ernennung einer Kontrollperson durch Sprott zu

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Regina, SK - 21. August 2026 - Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, die Ergebnisse seiner außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung) bekannt zu geben, die am Donnerstag, dem 20. August 2026, stattfand und auf der die nichtbeteiligten Aktionäre den Beschluss zur Ernennung von Herrn Eric Sprott zum Kontrollpersonen des Unternehmens mit überwältigender Mehrheit verabschiedeten.

Mehr als 99,92 % der von den nicht beteiligten Aktionären auf der Versammlung abgegebenen Stimmen entfielen auf den Beschluss. Die Zustimmung verschafft Herrn Sprott größere Flexibilität, seinen Anteil an MAX Power zu erhöhen.

Wie bereits vom Unternehmen bekannt gegeben, hält Herr Sprott indirekt 34.984.979 Stammaktien und 28.638.548 Bezugsrechte auf Stammaktien und übt die Kontrolle darüber aus; dies entspricht auf nicht verwässerter Basis etwa 19,5 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien und auf teilweise verwässerter Basis etwa 30,5 %, unter der Annahme der Ausübung der Bezugsrechte. Weitere Informationen zu den auf der Versammlung behandelten Themen sind im Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung vom 30. Juni 2026 enthalten, das unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar ist.

Abbildung 1: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (Aug. 2026)

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen über die mögliche künftige Beteiligung von Herrn Sprott an Finanzierungen des Unternehmens, die mögliche Ausübung der von Herrn Sprott gehaltenen Optionsscheine, die Möglichkeit, dass Herr Sprott eine kontrollierende Person des Unternehmens wird, die künftigen Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens sowie die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens.

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