IRW-News: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt

IRW-PRESS: Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Projekte sowie die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt

Vancouver, BC, 21. August 2026 / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-strong-pre-feasibility-study-results-for-the-enchi-gold-project-in-ghana/ -) freut sich, die Ernennung von Ben Collins zum Vizepräsidenten für Projekte mit Wirkung zum 7. September 2026 bekannt zu geben. Newcore freut sich zudem, die Beförderung von Mal Karwowska in die Position des Senior Vice President, Unternehmensentwicklung und Investor Relations, bekannt zu geben.

Luke Alexander, Präsident und CEO von Newcore, erklärte: Wir freuen uns sehr, Ben in unserem Team willkommen zu heißen. Dank seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Studienmanagement, Teamführung und technische Projektentwicklung ist er bestens geeignet, die nächste Phase unserer technischen Programme voranzutreiben. Ben war zudem Mitglied des Beraterteams, das kürzlich die Vor-Machbarkeitsstudie für unser Enchi-Goldprojekt (das Projekt) in Ghana erstellt hat, und dank seiner Vertrautheit mit dem Projekt und seines Fachwissens ist er bestens geeignet, die Entwicklung von Enchi weiter voranzutreiben. Gleichzeitig freue ich mich, dass der Verwaltungsrat die bedeutenden Beiträge von Mal für Newcore seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2020 gewürdigt hat. Mal hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Marke Newcore und bei der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens auf den Kapitalmärkten gespielt und war zudem maßgeblich an den Fortschritten beteiligt, die wir in den letzten sechs Jahren bei Enchi erzielt haben. Diese Beförderung spiegelt ihre Beiträge, ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihren Einsatz wider, Wert für alle Stakeholder von Newcore zu schaffen.

Dr. Collins, Ph.D., P.Eng., verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, die die Bereiche Bergbauingenieurwesen, Mineralökonomie, technische Studien, Projektentwicklung und Umweltmanagement umfassen. Der Schwerpunkt seiner Karriere lag auf der Leitung vielfältiger technischer Teams zur Erstellung multidisziplinärer ingenieurtechnischer Studien, wirtschaftlicher Bewertungen, Ressourcenschätzungen und Genehmigungsanträge. Bevor er zu Newcore kam, war Ben Collins als Director, Projects bei Fuse Advisors (Teil von SLR) tätig, wo er multidisziplinäre technische Projekte leitete und Beratungsdienstleistungen für das Eigentümerteam erbrachte. Außerdem arbeitete er eng mit Führungsteams zusammen, um technische Lösungen auf die Unternehmensstrategie und die wirtschaftlichen Ziele abzustimmen. Dr. Collins hat einen Doktortitel in Mineralökonomie von der McGill University und einen Bachelor of Applied Science in Bergbauingenieurwesen von der University of British Columbia.

Ben Collins, VP, Projects bei Newcore, erklärte: Ich freue mich sehr, dem Newcore-Team beizutreten und mich auf die Weiterentwicklung unseres Enchi-Goldprojekts in Ghana zu konzentrieren. Bei meinem jüngsten Besuch in Enchi hatte ich die Gelegenheit, mich persönlich von der Qualität des Projekts zu überzeugen, während das Team auf der kürzlich abgeschlossenen Vor-Machbarkeitsstudie aufbaut. Angesichts des laufenden 80.000-Meter-Bohrprogramms, das auf Entdeckungen und die Erweiterung der Ressourcen ausgerichtet ist, freue ich mich darauf, die nächste Phase der technischen Programme mitzugestalten, um das erhebliche Wertpotenzial unseres Enchi-Goldprojekts zu erschließen.

Frau Karwowska wurde mit Wirkung zum 21. August 2026 zur Senior Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations befördert. Mal kam im September 2020 als Vice President für Unternehmensentwicklung und Investor Relations zu Newcore und ist seitdem ein wichtiger Teil des Führungsteams, wo sie die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Investor Relations leitet. Sie verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie mit den Schwerpunkten Kapitalmärkte, Unternehmensentwicklung, Eigenkapitalinvestitionen und Investor Relations. Durch ihre berufliche Laufbahn in den Bereichen Investmentbanking, Private Equity und Unternehmensführung verfügt sie über eine breite Perspektive auf öffentliche Märkte, privates Kapital und Unternehmensentwicklung im Bergbausektor. Frau Karwowska hat einen Bachelor of Commerce in Finanzwesen und Rechnungswesen von der Sauder School of Business der University of British Columbia.

Newcore gibt zudem die jährliche Zuteilung von Aktienoptionsprämien bekannt. Newcore hat im Rahmen des langfristigen Anreizprogramms des Unternehmens 2.170.000 Aktienoptionen, 2.215.000 Restricted Share Units (RSUs) und 450.000 Performance Share Units (PSUs) (zusammen die Aktienanreizprämien) an Mitarbeiter, Berater, Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens gewährt. Die Aktienoptionen wurden zu einem Preis von 0,33 Dollar pro Aktie für eine Laufzeit von fünf Jahren gewährt und werden über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar, wobei jeweils nach Ablauf eines Zeitraums von 12 Monaten ein Drittel unverfallbar wird. Die RSUs werden über einen Zeitraum von drei Jahren unverfallbar, wobei jeweils nach Ablauf eines Zeitraums von 12 Monaten ein Drittel unverfallbar wird. Die PSUs werden nach Ablauf eines Jahres auf der Grundlage der Teilnahme an den vierteljährlichen Sitzungen des Verwaltungsrats unverfallbar.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 12-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Regionsebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit einem Volumen von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2025 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

Präsident, CEO und Vorstandsmitglied

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mal Karwowska | Vizepräsidentin, Unternehmensentwicklung und Investor Relations

+1 604 484 4399

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In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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