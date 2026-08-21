IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone gibt Abschluss einer Privatplatzierung über C$1.066.078 bekannt

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone gibt Abschluss einer Privatplatzierung über C$1.066.078 bekannt

TORONTO und HAIFA, Israel, 21. August 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.938.326 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von C$0,55 je Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt rund C$1.066.078,02 (das Angebot) abgeschlossen hat, vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange (TSXV). Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebsmittelzwecke zu verwenden. An diesem Angebot nahmen keine Insider teil, und im Zusammenhang mit diesem Angebot wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt.

Jede Einheit besteht aus (i) einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einem Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von C$0,69 je Stammaktie, vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung der Laufzeit. Wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der Stammaktien an der TSXV während eines beliebigen Zeitraums von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen C$1,38 erreicht oder übersteigt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants (die Mitteilung über die vorzeitige Fälligkeit) das Ablaufdatum der Warrants auf den Tag vorverlegen, der 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung über die vorzeitige Fälligkeit liegt. Werden die Warrants nicht bis zu diesem vorgezogenen Ablaufdatum ausgeübt, verfallen die Warrants und haben keine weitere Gültigkeit oder Wirkung.

Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der TSXV. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen ab dem Abschlussdatum einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 21. Dezember 2026 endet.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSXV, am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter der Erhalt des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

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Investor and Media Relations - Vereinigte Staaten

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New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, beabsichtigen, rechnen mit, glauben, schätzen, Potenzial und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erhalt der endgültigen Zustimmung der TSXV hinsichtlich des Angebots; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot für allgemeine Betriebsmittelzwecke; die potenzielle Ausübung der Warrants; die Fähigkeit des Unternehmens, das Ablaufdatum der Warrants gemäß deren Bedingungen vorzuverlegen; sowie Aussagen im Abschnitt Über NurExone hinsichtlich der Entwicklung des Unternehmens, seines regulatorischen Weges, seines Fahrplans für klinische Studien, seiner Kommerzialisierungsstrategie und seiner Plattformmöglichkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich: der Fähigkeit des Unternehmens, die endgültige Zustimmung der TSXV für das Angebot zu erhalten; der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus dem Angebot wie derzeit beabsichtigt zu verwenden; der fortgesetzten Verfügbarkeit von Kapital, Personal und externen Dienstleistern zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungs- und regulatorischen Pläne voranzutreiben; sowie der Genauigkeit und fortdauernden Relevanz der vom Unternehmen öffentlich bekannt gegebenen wissenschaftlichen und regulatorischen Informationen.

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