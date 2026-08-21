IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt die Änderung der Appian-Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar sowie die Erfüllung wesentlicher technischer Vorbedingungen nach dem erfolgreichen Abschluss des Lowhee-Infill-Bohrprogramms

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt die Änderung der Appian-Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar sowie die Erfüllung wesentlicher technischer Vorbedingungen nach dem erfolgreichen Abschluss des Lowhee-Infill-Bohrprogramms

Osisko Gold gibt die Änderung der Appian-Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar sowie die Erfüllung wesentlicher technischer Vorbedingungen nach dem erfolgreichen Abschluss des Lowhee-Infill-Bohrprogramms im Cariboo-Goldprojekt bekannt

HIGHLIGHTS

- Appian bestätigt nach Prüfung der Ergebnisse der Infill-Bohrungen und des Erzsortierprogramms in Lowhee die Erfüllung bestimmter wesentlicher technischer Vorbedingungen für die verbleibenden, noch nicht in Anspruch genommenen 350 Millionen US-Dollar im Rahmen der vorrangig besicherten Projektkreditfazilität

- Die geänderte Kreditfazilität bietet günstigere Konditionen, darunter reduzierte Zinsmargen, verbesserte Kreditauflagen und eine Verlängerung der Option des Unternehmens, aufgelaufene Zinsen als PIK-Zinsen zu begleichen, um weitere 12 Monate

- Die Vorbereitungen für den Baubeginn schreiten weiter voran, darunter die Detailengineering, die Beschaffung, aktualisierte Projektkosten und deren zeitliche Planung sowie der Projektzeitplan neben weiteren wichtigen Maßnahmen zur Risikominderung; diese Maßnahmen sind Teil der verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für die zweite Inanspruchnahme

Toronto, Ontario, 20. August 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/play/osisko-gold-group-advancing-cariboo-towards-production-and-generating-profits-from-tintic/ - gibt bekannt, dass es mit von Appian Capital Advisory Limited (Appian) beratenen Fonds eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung (die Änderung) in Bezug auf seine am 21. Juli 2025 datierte vorrangig besicherte Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar (die Kreditfazilität) abgeschlossen hat. Die Kreditfazilität wurde von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Barkerville Gold Mines Ltd. (Barkerville), abgeschlossen, um die Erschließung und den Bau des zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen und vollständig genehmigten Cariboo-Goldprojekts (das Projekt) zu finanzieren.

Die Änderung verschafft dem Unternehmen günstigere Kreditauflagen, senkt die Gesamtkapitalkosten und verlängert die Option des Unternehmens, aufgelaufene Zinsen als PIK-Zinsen (Payment-in-Kind) zu begleichen, um weitere 12 Monate. Wichtig ist, dass Appian nach Prüfung der Ergebnisse der bisher abgeschlossenen Arbeiten bestätigt hat, dass bestimmte wesentliche technische Vorbedingungen für die zweite Inanspruchnahme in Höhe von 350 Millionen US-Dollar im Rahmen der Kreditfazilität erfüllt sind, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den Infill-Bohrungen und den Erzsortierprogrammen in der Lowhee-Zone, und dass diese Bedingungen gemäß der Änderung aus der Kreditfazilität gestrichen wurden. Die zweite Inanspruchnahme unterliegt weiterhin bestimmten verbleibenden Bedingungen im Zusammenhang mit den laufenden Aktivitäten zur Herstellung der Baureife für das Projekt sowie anderen üblichen Anforderungen.

Sean Roosen, Chairman und CEO, erklärte: Die geänderten Bedingungen dieser Kreditfazilität verschaffen uns erhebliche finanzielle Flexibilität, während wir das Cariboo-Goldprojekt auf die Baureife vorbereiten. Die Bestätigung durch Appian, dass die wesentlichen technischen Vorbedingungen erfüllt sind - einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Infill-Bohrungen und Erzsortierungsprogrammen in Lowhee -, stellt eine wichtige Bestätigung der Qualität dieser Lagerstätte und der umfangreichen Maßnahmen zur Risikominderung dar, die unser Team durchgeführt hat. Angesichts der verbesserten Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Änderung und des nun weitgehend risikominderten zusätzlichen Kapitals in Höhe von 350 Millionen US-Dollar sind wir gut aufgestellt, um weiter auf unsere nächsten wichtigen Meilensteine in der Erschließung hinzuarbeiten. Wir danken Appian für die anhaltende Partnerschaft und freuen uns darauf, die nächste Phase der Erschließung in Cariboo gemeinsam voranzutreiben.

Die Änderung sieht eine Senkung der anwendbaren Zinsmargen im Rahmen der Kreditfazilität wie folgt vor: (i) für die erste Inanspruchnahme: 3-Monats-Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zuzüglich einer Marge von 9,00 % p. a. (gesenkt von SOFR zuzüglich 9,50 % p. a.), zusammen mit dem Wegfall der SOFR-Anpassung von 0,10 % p. a.; und (ii) für die zweite Inanspruchnahme und danach: SOFR zuzüglich einer Marge von 7,25 % p. a. (herabgesetzt von SOFR zuzüglich 7,50 % p. a.).

Alle bestehenden Bürgschaften, Sicherheiten und sonstigen Verpflichtungen, die im Rahmen der Kreditfazilität vorgesehen sind, bleiben in vollem Umfang in Kraft und wurden im Zusammenhang mit der Änderung erneut bestätigt. Sofern nicht ausdrücklich geändert, bleiben alle anderen Bedingungen der Kreditfazilität unverändert. Barkerville hat im Zusammenhang mit der Änderung eine Änderungsgebühr an Appian gezahlt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltene Beschreibung der Änderung stellt lediglich eine Zusammenfassung dar; maßgeblich ist in jeder Hinsicht der vollständige Wortlaut der geänderten und neu gefassten Kreditvereinbarung vom 20. August 2026 zwischen Barkerville als Kreditnehmer, Appian als Kreditgeber, der TSX Trust Company als Sicherheitenverwalter und Appian ODV (Jersey) Ltd. als Verwaltungsstelle. Eine Kopie der Änderung wird auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens hinterlegt.

Über Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited ist der Anlageberater für langfristig wertorientierte Private-Capital-Fonds, die in Unternehmen aus den Bereichen Metalle, Bergbau und angrenzenden Branchen investieren. Appian ist ein führender Anlageberater mit globaler Erfahrung in Südamerika, Nordamerika, Australien und Afrika und einem erfolgreichen Track Record bei der Unterstützung von Unternehmen aus den Bereichen Metalle, Bergbau und angrenzenden Branchen bei der Erreichung ihrer Entwicklungsziele. Das globale operative Portfolio umfasst Unternehmen mit insgesamt rund 5.000 Beschäftigten. Appian verfügt über ein globales Team von 88 Anlageexperten, die finanzielles und technisches Fachwissen vereinen, und ist in London, Abu Dhabi, New York, Dubai, Belo Horizonte, São Paulo, Peking, Hongkong, Toronto, Lima und Perth vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.appiancapitaladvisory.com.

ÜBER DIE OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Distriktebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets Cariboo des Unternehmens in Zentral-British Columbia, Kanada, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau des Mineralbestands.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

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Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf: die erwarteten Vorteile der Änderung, einschließlich reduzierter Zinsmargen, verbesserter Kreditauflagen und erweiterter Optionen zur Begleichung von PIK-Zinsen; die voraussichtliche Erfüllung der verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für die zweite Inanspruchnahme im Rahmen der Kreditfazilität; die Fähigkeit des Unternehmens, auf die verbleibenden 350 Millionen US-Dollar zuzugreifen, die im Rahmen der Kreditfazilität zur Verfügung stehen; den Fortschritt bei den Aktivitäten zur Herstellung der Baureife, beim Detailengineering, bei der Beschaffung sowie bei Initiativen zur Risikominderung am Cariboo-Goldprojekt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität seiner Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie kann, wird, würde, könnte, rechnen mit, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für die zweite Inanspruchnahme im Rahmen der Kreditfazilität zu erfüllen; die fortgesetzte Verfügbarkeit von Finanzmitteln im Rahmen der Kreditfazilität zu den hierin beschriebenen Bedingungen; der Zeitpunkt und der erfolgreiche Abschluss der zweiten Inanspruchnahme; die Fähigkeit des Unternehmens, das Cariboo-Goldprojekt innerhalb des vorgesehenen Zeit- und Kostenrahmens bis zur Baureife voranzutreiben; die fortgesetzte Unterstützung durch Appian und das Ausbleiben eines Verzugsereignisses im Rahmen der Kreditfazilität; die Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt zu erschließen, sowie dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen bei den Projekten des Unternehmens; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Materialien und Infrastruktur; sowie die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: die Nichterfüllung der verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für die zweite Inanspruchnahme im Rahmen der Kreditfazilität; Änderungen der Bedingungen der Kreditfazilität oder das Eintreten eines Verzugsfalls im Rahmen derselben; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Änderungen der geschätzten Projektkosten, des Erschließungszeitplans oder des Bauzeitplans; Vorfälle in den Bereichen Gesundheit, Arbeitssicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftslage in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; Zinsänderungen, die sich auf die Kreditkosten im Rahmen der Kreditfazilität auswirken; sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, in den Finanzabschlüssen und im Managementbericht (MD&A) des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Aktivitätsniveaus und der erreichten Ergebnisse gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. 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