Kreise: Samsung will Milliarden an die Aktionäre ausschütten

dpa-AFX · Uhr
Thema: Batterien
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SEOUL (dpa-AFX) - Der Elektronikriese Samsung Electronics will Insidern zufolge umgerechnet viele Milliarden Euro an seine Anteilseigner ausschütten. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an seine Aktionäre von 90 bis 110 Billionen Won (rund 55 bis 68 Mrd Euro) zu beschließen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von Samsung wollte sich laut Bloomberg nicht äußern. Die Samsung-Aktie stieg am Freitag im Handel in Seoul zuletzt um rund vier Prozent, die Papiere von SK Hynix gewannen drei Prozent.

Entscheidend sei nun die Frage, wie Samsung die Mittel zwischen Dividenden und Aktienrückkäufen aufteilen werde, erklärte Albert Yong von Petra Capital Management. Im August hatte bereits der heimische Wettbewerber SK Hynix Aktienrückkäufe im Volumen von 40 Billionen Won angekündigt. /err/mis/jha/

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