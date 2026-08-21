Monte dei Paschi will mit Doppel-Übernahme Verkauf an Intesa verhindern

Mailand, 21. ⁠Aug (Reuters) - Die italienische Banca Monte dei Paschi di Siena geht im Abwehrkampf gegen eine Übernahme durch den großen Rivalen Intesa Sanpaolo in die Offensive. Monte dei Paschi legte am Freitag gleichzeitig Übernahmeangebote ‌im Wert von zusammen 34 Milliarden Euro für die norditalienische Banco BPM und die Banca Generali vor, die mehrheitlich dem gleichnamigen ⁠Versicherungskonzern gehört. ⁠Vorstandschef Luigi Lovaglio will damit die als feindlich erachtete, 36 Milliarden Euro schwere Übernahme durch Intesa verhindern.

Das Management wehrt sich seit Juni gegen den Vorstoß, und auch die Regierung von Giorgia Meloni sieht ihn skeptisch, weil er den Wettbewerb auf ‌dem italienischen Bankenmarkt beeinträchtigen könnte. Intesa ist ‌schon jetzt die größte Bank des Landes, noch vor UniCredit.

Monte dei Paschi (MPS) hatte im vergangenen Jahr bereits die Mediobanca geschluckt. Mit den ⁠beiden weiteren Übernahmen entstünde laut MPS Italiens drittgrößte Bank mit einer ‌addierten Bilanzsumme von 466 Milliarden Euro. ⁠MPS erhofft sich daraus Synergien von rund 2,6 Milliarden Euro.

Die Bank bietet den Banco-BPM-Aktionären 1,567 neue MPS-Aktien, was das in Mailand und Verona ansässige Institut mit 25,3 Milliarden ‌Euro bewerten würde. Für die ⁠Banca-Generali-Aktien will sie je 6,958 ⁠eigene Papiere hinlegen. Das entspricht einer Bewertung von 8,7 Milliarden Euro. Um den eigenen Anteilseignern die Pläne zu versüßen, verspricht sie ihnen eine Sonderausschüttung über vier Milliarden Euro - zum Teil in bar und zum Teil in Generali-Aktien. Bei dem Versicherer ist MPS mit 13,3 Prozent der größte Aktionär.

(Bericht von Valentina Za, Andrea Mandala, Giulio Piovaccari and Mirko MiorelliGeschrieben von Alexander Hübner, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)