Nach mutmaßlichem Grenzvorfall - Finnland bestellt russischen Botschafter ein

Kopenhagen/Helsinki, 21. ⁠Aug (Reuters) - Das finnische Außenministerium hat den russischen Botschafter wegen einer mutmaßlichen Luftraumverletzung durch ein Aufklärungsflugzeug einbestellt. Wie der finnische Grenzschutz am Freitag mitteilte, hat sich die Maschine vom Typ Il-20 am Vortag etwa drei ‌Minuten lang im finnischen Luftraum befunden und ist dabei bis zu 8,7 Kilometer (4,7 Seemeilen) tief eingedrungen. Der Vorfall habe sich im ⁠westlichen ⁠Finnischen Meerbusen ereignet, eine Voruntersuchung sei eingeleitet worden. Die russische Botschaft in Finnland reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Finnland hatte Ende Juli wegen der Gefahr verirrter Drohnen einen Teil seines Luftraums geschlossen und den Seeverkehr vor seiner Südküste nahe der russischen ‌Grenze eingeschränkt. Dies sollte den Behörden ‌Gegenmaßnahmen ermöglichen, falls Drohnen in das Gebiet eindringen, hatte ein finnischer Militärsprecher Ende Juli erklärt. Hintergrund sind Vorfälle, bei denen ukrainische Militärdrohnen auf dem ⁠Weg zu Zielen in Russland in den Luftraum von Nato-Staaten wie ‌Finnland, Estland, Lettland und Litauen ⁠eindringen. Die Ukraine und Nato-Staaten machen russische Störsender für die Kursabweichungen verantwortlich, während die Führung in Moskau der Ukraine eine absichtliche Steuerung vorwirft.

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen warnte im Februar ‌in einem Interview mit der ⁠Nachrichtenagentur Reuters davor, dass Russland ⁠zudem nach einem möglichen Friedensschluss in der Ukraine eine Gefahr für Europa bleiben werde. Solange Präsident Wladimir Putin an der Macht sei, bestehe die militärische Bedrohung fort, sagte Valtonen. Es sei wichtig, Russland dann nicht zu verharmlosen oder wieder Geschäfte mit dem Land zu machen, da Moskau das Geld für seine Rüstung nutzen werde.

(Bericht von Louise Rasmussen und Elviira Luoma, geschrieben von ⁠Philipp Krach, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)