Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Exasol AG - von Montega AG 21.08.2026 / 11:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2026 Kursziel: 3,20 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Temporärer Gegenwind überlagert intakte Wachstumstreiber Nach den vorläufigen Zahlen aus der Vorwoche hat Exasol mit dem Halbjahresbericht und dem zugehörigen Earnings Call die aktuelle Entwicklung näher erläutert. MariaDB-Ramp-up verzögert sich: Als Partner, bei dem sich der Vertriebsstart der gemeinsamen Lösung verzögerte, wurde MariaDB bestätigt. Die technische Integration der Exasol-Technologie hat deutlich mehr Zeit als erwartet beansprucht, sodass der Vertrieb erst seit Jahresmitte angelaufen ist. Für das erste Kooperationsjahr erhielt Exasol eine Vorauszahlung i.H.v. rund 0,8 Mio. EUR von MariaDB, die im ARR ausgewiesen wird. Mit dem Ablauf des Zeitraums Ende August muss der ARR auf das tatsächlich generierte Geschäftsvolumen angepasst werden. Aktuell befinden sich drei Endkunden in der PoC-Phase, woraus jedoch selbst bei kurzfristigem Closing allenfalls ein ARR von 0,1 Mio. EUR resultieren dürfte, sodass in Q3 mit zusätzlichem Churn zu rechnen ist. Geschäftsausbau mit Bestandskunden unter den Erwartungen: Das Upselling bei Bestandskunden ist für Exasol von hoher Bedeutung, da Neukunden in der Regel mit geringeren Tickets starten und das über Exasol verwaltete Datenvolumen im Zeitverlauf steigern. Im Q2 belief sich das Upselling auf lediglich 0,6 Mio. EUR (Vj.: 3,4 Mio. EUR), da insbesondere zwei größere antizipierte Deals nicht realisiert wurden. Dies betraf einerseits den Einsatz von Lakehouse Turbo bei einem Kunden, der seine Datenlandschaft auf Databricks konsolidert hatte. Die durchgeführte PoC-Phase führte jedoch nicht zum produktiven Einsatz. Exasol entschied sich daraufhin, Lakehouse Turbo nicht mehr als eigenständige Anwendung zu vermarkten, sondern die Funktionalität in andere Anwendungsfälle zu integrieren, sodass wir diesbezüglich nicht mit Nachholeffekten rechnen. Bei einem weiteren Kunden führten die drastisch gestiegenen Hardwarepreise dazu, dass das Datenvolumen begrenzt und bereinigt wurde, um Infrastrukturinvestitionen verschieben zu können. Diesen Effekt sehen wir trotz vermutlich hoch bleibender Hardwarepreise als temporär an, da die Begrenzung der Datenvolumina dem strukturellen Mengenwachstum nur eingeschränkt entgegenwirken dürfte und andernfalls den Verzicht auf analytisch wertvolle Daten erfordern würde. Weiteres Neugeschäftsmomentum visibel: Gleichzeitig macht das Neugeschäft Fortschritte. Bei dem bereits für Q2 erwarteten Abschluss mit einem US-amerikanischen Pharma-/Life-Science-Unternehmen wurden weitere Fortschritte gemacht, sodass ein kurzfristiger Vertragsabschluss wahrscheinlich erscheint. Dabei sollen unstrukturierte Studien- und Patientendaten in eine strukturierte Datenbasis für agentische Auswertungen überführt werden. Neben einem ARR im u.E. niedrigen bis mittleren sechsstelligen EUR-Bereich dürfte der Abschluss zusätzliche einmalige Beratungsumsätze generieren und im Folgejahr weiteres Ausbaupotenzial bieten. Darüber hinaus dürfte der Deal ein wichtiges Signal im US-Markt sein, in dem die Datensouveränität einen geringeren Wettbewerbsvorteil bietet. Auch die Partnerschaft mit adesso entwickelt sich positiv: In der Türkei konnte bereits ein erster kleinerer Abschluss erzielt werden, während weitere Opportunitäten in der Pipeline stehen. Mit STACKIT verfolgt Exasol zudem zwei Opportunitätem im deutschen öffentlichen Sektor. Fazit: Die grundsätzlichen Wachstumstreiber wie die zunehmende Bedeutung von Datensouveränität, höhere Datenvolumen sowie die insbesondere durch agentische KI steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Parallelität bei der Datenanalyse sind aus unserer Sicht weiterhin intakt. Vor diesem Hintergrund sehen wir in den zuletzt reduzierten Erwartungen primär eine zeitliche Verschiebung des Wachstumspfads. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,20 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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