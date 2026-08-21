Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

21.08.2026 / 11:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.08.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Temporärer Gegenwind überlagert intakte Wachstumstreiber

Nach den vorläufigen Zahlen aus der Vorwoche hat Exasol mit dem
Halbjahresbericht und dem zugehörigen Earnings Call die aktuelle Entwicklung
näher erläutert.

MariaDB-Ramp-up verzögert sich: Als Partner, bei dem sich der Vertriebsstart
der gemeinsamen Lösung verzögerte, wurde MariaDB bestätigt. Die technische
Integration der Exasol-Technologie hat deutlich mehr Zeit als erwartet
beansprucht, sodass der Vertrieb erst seit Jahresmitte angelaufen ist. Für
das erste Kooperationsjahr erhielt Exasol eine Vorauszahlung i.H.v. rund 0,8
Mio. EUR von MariaDB, die im ARR ausgewiesen wird. Mit dem Ablauf des
Zeitraums Ende August muss der ARR auf das tatsächlich generierte
Geschäftsvolumen angepasst werden. Aktuell befinden sich drei Endkunden in
der PoC-Phase, woraus jedoch selbst bei kurzfristigem Closing allenfalls ein
ARR von 0,1 Mio. EUR resultieren dürfte, sodass in Q3 mit zusätzlichem Churn
zu rechnen ist.

Geschäftsausbau mit Bestandskunden unter den Erwartungen: Das Upselling bei
Bestandskunden ist für Exasol von hoher Bedeutung, da Neukunden in der Regel
mit geringeren Tickets starten und das über Exasol verwaltete Datenvolumen
im Zeitverlauf steigern. Im Q2 belief sich das Upselling auf lediglich 0,6
Mio. EUR (Vj.: 3,4 Mio. EUR), da insbesondere zwei größere antizipierte
Deals nicht realisiert wurden. Dies betraf einerseits den Einsatz von
Lakehouse Turbo bei einem Kunden, der seine Datenlandschaft auf Databricks
konsolidert hatte. Die durchgeführte PoC-Phase führte jedoch nicht zum
produktiven Einsatz. Exasol entschied sich daraufhin, Lakehouse Turbo nicht
mehr als eigenständige Anwendung zu vermarkten, sondern die Funktionalität
in andere Anwendungsfälle zu integrieren, sodass wir diesbezüglich nicht mit
Nachholeffekten rechnen. Bei einem weiteren Kunden führten die drastisch
gestiegenen Hardwarepreise dazu, dass das Datenvolumen begrenzt und
bereinigt wurde, um Infrastrukturinvestitionen verschieben zu können. Diesen
Effekt sehen wir trotz vermutlich hoch bleibender Hardwarepreise als
temporär an, da die Begrenzung der Datenvolumina dem strukturellen
Mengenwachstum nur eingeschränkt entgegenwirken dürfte und andernfalls den
Verzicht auf analytisch wertvolle Daten erfordern würde.

Weiteres Neugeschäftsmomentum visibel: Gleichzeitig macht das Neugeschäft
Fortschritte. Bei dem bereits für Q2 erwarteten Abschluss mit einem
US-amerikanischen Pharma-/Life-Science-Unternehmen wurden weitere
Fortschritte gemacht, sodass ein kurzfristiger Vertragsabschluss
wahrscheinlich erscheint. Dabei sollen unstrukturierte Studien- und
Patientendaten in eine strukturierte Datenbasis für agentische Auswertungen
überführt werden. Neben einem ARR im u.E. niedrigen bis mittleren
sechsstelligen EUR-Bereich dürfte der Abschluss zusätzliche einmalige
Beratungsumsätze generieren und im Folgejahr weiteres Ausbaupotenzial
bieten. Darüber hinaus dürfte der Deal ein wichtiges Signal im US-Markt
sein, in dem die Datensouveränität einen geringeren Wettbewerbsvorteil
bietet. Auch die Partnerschaft mit adesso entwickelt sich positiv: In der
Türkei konnte bereits ein erster kleinerer Abschluss erzielt werden, während
weitere Opportunitäten in der Pipeline stehen. Mit STACKIT verfolgt Exasol
zudem zwei Opportunitätem im deutschen öffentlichen Sektor.

Fazit: Die grundsätzlichen Wachstumstreiber wie die zunehmende Bedeutung von
Datensouveränität, höhere Datenvolumen sowie die insbesondere durch
agentische KI steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Parallelität
bei der Datenanalyse sind aus unserer Sicht weiterhin intakt. Vor diesem
Hintergrund sehen wir in den zuletzt reduzierten Erwartungen primär eine
zeitliche Verschiebung des Wachstumspfads. Wir bestätigen daher unsere
Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,20 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=f1660498b58fd47f96ff723f71fa51fc

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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