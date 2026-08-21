Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG

21.08.2026 / 13:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG

     Unternehmen:               Nynomic AG
     ISIN:                      DE000A0MSN11

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      21.08.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

H1: Wachstumsdynamik beschleunigt sich deutlich - starker Auftragseingang
untermauert Erholung

Nynomic hat am Mittwoch vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026
veröffentlicht und die im Q1 sichtbare Erholung nochmals deutlich
beschleunigt. Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal auf einen
deutlich zweistelligen Wert anzog, entwickelte sich insbesondere der
Auftragseingang sehr dynamisch.

[Tabelle]

Deutliche Wachstumsbeschleunigung und starker Ergebnishebel: Der Umsatz
stieg im Q2 um 18,2% yoy auf 25,4 Mio. EUR, nachdem das Wachstum im Q1 noch
bei 8,3% gelegen hatte. Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Segmente
Clean Tech und Life Science zur Beschleunigung beigetragen haben, während
sich Green Tech weiterhin eher zurückhaltend entwickelt. Gleichzeitig
profitiert Nynomic aufgrund der hohen strukturellen Bruttomarge auf der
Bottom Line. Zusammen mit den Einsparungen aus dem NyFIT-Programm führte
dies zu einem Q2-EBIT von 1,7 Mio. EUR nach -1,1 Mio. EUR im Vorjahr und
einer EBIT-Marge von 6,7%.

Entwicklung im Halbleiterbereich dürfte H2-Dynamik weiter erhöhen: Besonders
positiv werten wir den starken Auftragseingang. Aus dem Anstieg des
Auftragsbestands auf 63,5 Mio. EUR (+46% yoy) ergibt sich für Q2 ein
Auftragseingang von rund 33,3 Mio. EUR, entsprechend einer
Book-to-Bill-Ratio von rund 1,3x. Zusätzlich sehen wir bei LayTec weiterhin
erhebliches Potenzial aus dem Halbleiterbereich. Positive Signale konnte in
diesem Bereich die Aixtron vermelden, die den Auftragseingang im Bereich
Optoelectronics in Q2 nochmals deutlich steigern konnte und auch für H2 eine
anhaltend hohe Aktivität erwartet. Da LayTec mit seinen Messtechniklösungen
u.a. in MOCVD-Anlagen eingesetzt wird, dürfte sich diese Entwicklung mit
einem zeitlichen Verzug zunehmend positiv bei Nynomic bemerkbar machen. Vor
diesem Hintergrund heben wir unsere Prognosen insbesondere für das
Clean-Tech-Segment deutlich an und erwarten hier für 2026 ein Umsatzwachstum
von über 20%. Dies sollte auf Konzernebene zu einem Umsatz oberhalb der
bisherigen Guidance von 100-105 Mio. EUR führen. Gleichzeitig dürfte die
EBIT-Marge aufgrund der hohen operativen Hebelwirkung am oberen Ende der
Guidance von 6-8% liegen.

Fazit: Nynomic liefert mit dem Q2 einen überzeugenden Beleg für die
nachhaltige Rückkehr auf den Wachstumspfad. Die beschleunigte
Top-Line-Dynamik, die starke Book-to-Bill-Ratio sowie die zunehmende
Margenentwicklung sprechen für eine Fortsetzung der operativen Erholung.
Gleichzeitig eröffnet das aktuelle Halbleitermomentum zusätzliches
strukturelles Potenzial für Nynomic. Wir sehen daher zunehmend Potenzial für
eine Guidanceanhebung und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem
erhöhten Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c557f14d95c7bcd9320df2090ca30db7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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