Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG 21.08.2026 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 21.08.2026 Kursziel: 30,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach H1: Wachstumsdynamik beschleunigt sich deutlich - starker Auftragseingang untermauert Erholung Nynomic hat am Mittwoch vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht und die im Q1 sichtbare Erholung nochmals deutlich beschleunigt. Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal auf einen deutlich zweistelligen Wert anzog, entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang sehr dynamisch. [Tabelle] Deutliche Wachstumsbeschleunigung und starker Ergebnishebel: Der Umsatz stieg im Q2 um 18,2% yoy auf 25,4 Mio. EUR, nachdem das Wachstum im Q1 noch bei 8,3% gelegen hatte. Wir gehen davon aus, dass insbesondere die Segmente Clean Tech und Life Science zur Beschleunigung beigetragen haben, während sich Green Tech weiterhin eher zurückhaltend entwickelt. Gleichzeitig profitiert Nynomic aufgrund der hohen strukturellen Bruttomarge auf der Bottom Line. Zusammen mit den Einsparungen aus dem NyFIT-Programm führte dies zu einem Q2-EBIT von 1,7 Mio. EUR nach -1,1 Mio. EUR im Vorjahr und einer EBIT-Marge von 6,7%. Entwicklung im Halbleiterbereich dürfte H2-Dynamik weiter erhöhen: Besonders positiv werten wir den starken Auftragseingang. Aus dem Anstieg des Auftragsbestands auf 63,5 Mio. EUR (+46% yoy) ergibt sich für Q2 ein Auftragseingang von rund 33,3 Mio. EUR, entsprechend einer Book-to-Bill-Ratio von rund 1,3x. Zusätzlich sehen wir bei LayTec weiterhin erhebliches Potenzial aus dem Halbleiterbereich. Positive Signale konnte in diesem Bereich die Aixtron vermelden, die den Auftragseingang im Bereich Optoelectronics in Q2 nochmals deutlich steigern konnte und auch für H2 eine anhaltend hohe Aktivität erwartet. Da LayTec mit seinen Messtechniklösungen u.a. in MOCVD-Anlagen eingesetzt wird, dürfte sich diese Entwicklung mit einem zeitlichen Verzug zunehmend positiv bei Nynomic bemerkbar machen. Vor diesem Hintergrund heben wir unsere Prognosen insbesondere für das Clean-Tech-Segment deutlich an und erwarten hier für 2026 ein Umsatzwachstum von über 20%. Dies sollte auf Konzernebene zu einem Umsatz oberhalb der bisherigen Guidance von 100-105 Mio. EUR führen. Gleichzeitig dürfte die EBIT-Marge aufgrund der hohen operativen Hebelwirkung am oberen Ende der Guidance von 6-8% liegen. Fazit: Nynomic liefert mit dem Q2 einen überzeugenden Beleg für die nachhaltige Rückkehr auf den Wachstumspfad. Die beschleunigte Top-Line-Dynamik, die starke Book-to-Bill-Ratio sowie die zunehmende Margenentwicklung sprechen für eine Fortsetzung der operativen Erholung. Gleichzeitig eröffnet das aktuelle Halbleitermomentum zusätzliches strukturelles Potenzial für Nynomic. Wir sehen daher zunehmend Potenzial für eine Guidanceanhebung und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 30,00 EUR (zuvor: 27,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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