Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH 21.08.2026 / 10:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Q2/26 results Empfehlung: Buy seit: 19.08.2026 Kursziel: EUR4.40 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 4,40. Zusammenfassung: Der Produktumsatz ging im 2. Quartal 2026 um 21,0% zurück und lag aufgrund einer Reihe von Einmalfaktoren um 3,5% unter der Konsensschätzung von EUR34,7 Mio. Der Mittelwert der diesjährigen Produktumsatzprognose in Höhe von EUR142,5 Mio. (unverändert gegenüber dem Bericht zum 1. Quartal 2026) impliziert einen Anstieg des Produktumsatzes im 2. Halbjahr 2026 um 17,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung erscheint plausibel, da im zweiten Halbjahr 2026 mit stärkeren Ixiaro-Umsätzen zu rechnen ist (teilweise aufgrund eines neuen Vertrags mit dem US-Verteidigungsministerium) und die außergewöhnlich starken Zahlen für Ixiaro, Dukoral und Ixchiq aus dem ersten Halbjahr 2025 im Vergleich nicht mehr berücksichtigt werden. Wir erwarten zudem, dass sich die Bruttomarge, die im 2. Quartal 2026 bei nur 4,6% lag (2. Quartal 2025: 50,1%), im 2. Halbjahr 2026 wieder auf über 50% erholen wird. Wie wir bereits in unserer Studie vom 31. März geschrieben haben, nachdem der Impfstoffkandidat gegen die Lyme-Borreliose, LB6V, den Endpunkt seiner Phase-3-Studie knapp verfehlt hatte, schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die FDA LB6V zulassen wird, auf über 50% (67%). Pfizer hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Antrag auf Marktzulassung für LB6V gestellt. Ende letzter Woche gab Valneva bekannt, dass die Unterlagen von der EMA technisch validiert wurden, was bedeutet, dass die Formulare korrekt eingereicht wurden. Pfizer beabsichtigt, die Unterlagen für die Marktzulassung noch in diesem Jahr bei der FDA einzureichen. Zulassungsentscheidungen beider Behörden werden innerhalb der nächsten zwölf Monate erwartet. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR4,50 auf EUR4,40 (Aufwärtspotenzial: 49%) gesenkt, um einer Korrektur unserer Gewinnprognose für 2026 Rechnung zu tragen, die auf einen gegenüber unseren Erwartungen geringeren Bruttogewinn im zweiten Quartal 2026 sowie einen Anstieg der Pro-forma-Nettoverschuldung zurückzuführen ist. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.50 to EUR 4.40. Abstract: Product sales were down 21.0% in Q2/26 and were 3.5% below the consensus estimate of EUR34.7m due to a raft of one-off factors. The EUR142.5m midpoint of this year's product sales guidance (unchanged on the Q1/26 report) implies a 17.3% y-o-y increase in H2/26 product sales. This development looks plausible given the likelihood of stronger H2/26 Ixiaro sales (due partly to a new Department of Defense contract) as well as the absence of exceptionally strong H1/25 Ixiaro, Dukoral and Ixchiq numbers from the comparison. We also expect the gross margin, which was as low as 4.6% in Q2/26 (Q2/25: 50.1%) to rebound to over 50% in H2/26. As we wrote in our study of 31 March after the Lyme disease vaccine candidate, LB6V, narrowly failed to meet the endpoint of its phase 3 trial, we see the probability that the FDA will approve LB6V as better than evens (67%). Pfizer has submitted a marketing authorisation application for LB6V to the European Medicines Agency (EMA). At the end of last week Valneva announced that the documentation has been technically validated by EMA. Pfizer intends to submit marketing authorisation documentation to the FDA later this year. Regulatory decisions from both bodies are expected within the next twelve months. We maintain our Buy recommendation, but have reduced our price target from EUR4.50 to EUR4.40 (upside: 49%) to reflect a reduction in our 2026 profit forecast due to a lower Q2/26 gross profit than we expected and an increase in the proforma net debt position. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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