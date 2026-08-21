Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

21.08.2026 / 10:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

     Unternehmen:               Valneva SE
     ISIN:                      FR0004056851

     Anlass der Studie:         Q2/26 results
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      19.08.2026
     Kursziel:                  EUR4.40
     Kursziel auf Sicht von:    12 months
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,50 auf EUR 4,40.

Zusammenfassung:
Der Produktumsatz ging im 2. Quartal 2026 um 21,0% zurück und lag aufgrund
einer Reihe von Einmalfaktoren um 3,5% unter der Konsensschätzung von EUR34,7
Mio. Der Mittelwert der diesjährigen Produktumsatzprognose in Höhe von
EUR142,5 Mio. (unverändert gegenüber dem Bericht zum 1. Quartal 2026)
impliziert einen Anstieg des Produktumsatzes im 2. Halbjahr 2026 um 17,3%
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung erscheint plausibel, da
im zweiten Halbjahr 2026 mit stärkeren Ixiaro-Umsätzen zu rechnen ist
(teilweise aufgrund eines neuen Vertrags mit dem
US-Verteidigungsministerium) und die außergewöhnlich starken Zahlen für
Ixiaro, Dukoral und Ixchiq aus dem ersten Halbjahr 2025 im Vergleich nicht
mehr berücksichtigt werden. Wir erwarten zudem, dass sich die Bruttomarge,
die im 2. Quartal 2026 bei nur 4,6% lag (2. Quartal 2025: 50,1%), im 2.
Halbjahr 2026 wieder auf über 50% erholen wird. Wie wir bereits in unserer
Studie vom 31. März geschrieben haben, nachdem der Impfstoffkandidat gegen
die Lyme-Borreliose, LB6V, den Endpunkt seiner Phase-3-Studie knapp verfehlt
hatte, schätzen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die FDA LB6V zulassen wird,
auf über 50% (67%). Pfizer hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur
(EMA) einen Antrag auf Marktzulassung für LB6V gestellt. Ende letzter Woche
gab Valneva bekannt, dass die Unterlagen von der EMA technisch validiert
wurden, was bedeutet, dass die Formulare korrekt eingereicht wurden. Pfizer
beabsichtigt, die Unterlagen für die Marktzulassung noch in diesem Jahr bei
der FDA einzureichen. Zulassungsentscheidungen beider Behörden werden
innerhalb der nächsten zwölf Monate erwartet. Wir behalten unsere
Kaufempfehlung bei, haben jedoch unser Kursziel von EUR4,50 auf EUR4,40
(Aufwärtspotenzial: 49%) gesenkt, um einer Korrektur unserer Gewinnprognose
für 2026 Rechnung zu tragen, die auf einen gegenüber unseren Erwartungen
geringeren Bruttogewinn im zweiten Quartal 2026 sowie einen Anstieg der
Pro-forma-Nettoverschuldung zurückzuführen ist.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
decreased the price target from EUR 4.50 to EUR 4.40.

Abstract:
Product sales were down 21.0% in Q2/26 and were 3.5% below the consensus
estimate of EUR34.7m due to a raft of one-off factors. The EUR142.5m midpoint of
this year's product sales guidance (unchanged on the Q1/26 report) implies a
17.3% y-o-y increase in H2/26 product sales. This development looks
plausible given the likelihood of stronger H2/26 Ixiaro sales (due partly to
a new Department of Defense contract) as well as the absence of
exceptionally strong H1/25 Ixiaro, Dukoral and Ixchiq numbers from the
comparison. We also expect the gross margin, which was as low as 4.6% in
Q2/26 (Q2/25: 50.1%) to rebound to over 50% in H2/26. As we wrote in our
study of 31 March after the Lyme disease vaccine candidate, LB6V, narrowly
failed to meet the endpoint of its phase 3 trial, we see the probability
that the FDA will approve LB6V as better than evens (67%). Pfizer has
submitted a marketing authorisation application for LB6V to the European
Medicines Agency (EMA). At the end of last week Valneva announced that the
documentation has been technically validated by EMA. Pfizer intends to
submit marketing authorisation documentation to the FDA later this year.
Regulatory decisions from both bodies are expected within the next twelve
months. We maintain our Buy recommendation, but have reduced our price
target from EUR4.50 to EUR4.40 (upside: 49%) to reflect a reduction in our 2026
profit forecast due to a lower Q2/26 gross profit than we expected and an
increase in the proforma net debt position.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=3339550f470ec51f95d35fa79998f719

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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