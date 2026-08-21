Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kostenexplosion bei öffentliche Bauten

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Kostenexplosion bei öffentliche Bauten:

"Ausgerüstet mit einem Infrastrukturpaket auf Pump müsste die derzeitige Regierung alle Möglichkeiten haben, schnelle Projekte umfassend zu wuppen. Auch das läuft nicht. Vielmehr scheint es, dass mehr Geld in öffentlichem Kassen den Anreiz zu höheren Ausgaben geradezu befeuert. Dass es teuer wird, wenn Staat oder Land bauen, daran haben wir uns schon gewöhnt. Warum eigentlich? Wer mit dem sauer verdienten Geld der Bürger umgeht, sollte umso sorgfältiger agieren."/yyzz/DP/nas