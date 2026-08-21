Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Klage gegen Meta wegen Internetsucht

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Thema: KI
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Klage gegen Meta wegen Internetsucht:

"Hinter der Klage stehen Eltern von Kindern, die durch Internetkonsum krank wurden oder auch Suizid begingen. Die Anklage benennt die Methoden der Konzerne - die vier H's: Hook (Anlocken), Hold (Halten), Harvest (Daten abschöpfen) und Hide (Verbergen der internen Erkenntnisse vor der Öffentlichkeit). Wir erleben in der Tat weltweit ein krasses Experiment: Wir lassen es zu, dass Kinder (und Erwachsene) ungebremst mit Wissenswertem, Lehrreichem, Lohnendem, viel öfter aber eben mit jeder Menge Fake News, Mist und Banalitäten zugeballert werden. Und die Algorithmen der Konzerne sorgen dafür, dass vor allem der Mist geklickt wird. Die Konzerne können ungebremst jeden Müll ins Netz stellen. Sie verdienen sich damit dumm und dämlich, dass sie viel zu viele dumm und dämlich halten oder krank machen. Man muss der Klage in den USA Erfolg wünschen, damit dieser Aberwitz endlich gebremst wird."/yyzz/DP/nas

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