Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Gasspeicher

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Gasspeicher:

"Wenn die Gasspeicher ohne staatliche Intervention gefüllt werden, kommt Deutschland im besten Fall günstig und gut versorgt durch den Winter. Der Haken: Damit der Plan von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche aufgeht, darf nichts Unvorhergesehenes passieren. Doch die Risiken sind da. Zwischen dem Iran und den USA gibt es derzeit zwar weniger Angriffe, gelöst ist der Konflikt aber nicht. Gestört bleibt auch der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus mit negativen Folgen für Weltwirtschaft, Ölpreis und Flüssiggas-Exporte. Eine Eskalation ist nicht ausgeschlossen. Auch die deutschen LNG-Terminals dürfen nicht ausfallen, weder durch technische Defekte noch durch Sabotage. Das Wetter spielt ebenfalls eine unvorhersehbare Rolle. Ein langer und kalter Winter hatte besonders im Januar und Februar 2026 die Reserven rapide schwinden lassen."/yyzz/DP/nas

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