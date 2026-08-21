Ramelow soll Tarifstreit bei Lufthansa schlichten helfen

Reuters · Uhr
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Düsseldorf, ⁠21. Aug (Reuters) - Die Vereinigung Cockpit hat im Tarifstreit mit der Lufthansa Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) als Schlichter nominiert. Der ‌Bundestagsvizepräsident verfüge über breite Kenntnisse als Schlichter und bringe darüber hinaus politische ⁠Erfahrung ⁠sowie seine Fähigkeit zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen in die anstehenden Verfahren ein, erklärte die Gewerkschaft der Piloten am Freitag. Ramelow verzichte zudem auf ‌sein Honorar. Dies solle ‌unter anderem an die Erfurter Bildungsinitiative "Das fliegende Klassenzimmer" gehen. Auch die Lufthansa kann ⁠in dem Verfahren einen Schlichter nominieren.

VC ‌hatte jüngst erklärt, Schlichtungsverfahren ⁠seien für die Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo, Cityline und den Ferienflieger Eurowings vereinbart worden. Diese seien ‌wesentlicher Bestandteil ⁠einer Verfahrensvereinbarung, die zudem ⁠eine Mediation über "weitere Themen unserer Tarifbeziehungen" umfassen solle. Die Gewerkschaft fordert unter anderem für die knapp 5000 Piloten höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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