Samsung stellt Aktionären Rekord-Ausschüttung in Aussicht

Seoul, 21. ⁠Aug (Reuters) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics will seine Aktionäre mit einer Rekordsumme am Erfolg beteiligen. Für das laufende Jahr werde mit einer Ausschüttung von bis zu 110 Billionen Won (79,54 Milliarden Dollar) gerechnet, teilte ‌der zur Samsung-Gruppe gehörende Elektronikkonzern am Freitag mit. Darin seien Dividendenzahlungen von 30 Billionen Won im dritten Quartal enthalten. Samsung steht angesichts ⁠von Rekordgewinnen ⁠unter erheblichem Druck, seine Anteilseigner am Erfolg zu beteiligen.

Der Technologieriese profitiert wie sein Rivale SK Hynix vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI), der eine unersättliche Nachfrage nach Speicherchips erzeugt. Die in Aussicht gestellte Summe wäre mehr als fünfmal so hoch wie der bisherige ‌Rekordwert von 20,3 Billionen Won aus dem ‌Jahr 2020. Die Samsung-Aktie legte am Freitag um 3,5 Prozent zu.

Auch der heimische Konkurrent SK Hynix hatte in dieser Woche angekündigt, seine Aktionäre stärker ⁠am Gewinn zu beteiligen. Das Unternehmen will eigene Aktien im Wert ‌von 40 Billionen Won zurückkaufen und ⁠einziehen sowie mehr als 50 Prozent des freien Barmittelzuflusses (Free Cash Flow) zwischen 2025 und 2027 ausschütten.

Im zweiten Quartal hatte Samsung allein in seiner Chip-Sparte den Gewinn auf 89 Billionen ‌Won mehr als ver-250-facht. Die ⁠Aktie des Konzerns hat sich in ⁠den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht, ist jedoch von einem Rekordhoch im Juni wieder zurückgekommen. Hintergrund sind Sorgen, dass die Ausgaben für KI nachlassen könnten und die Blase platzt. Samsung hatte zudem bereits Aktien im Wert von 15 Billionen Won für Mitarbeiter-Boni zurückgekauft. Über die verbleibenden Ausschüttungen will der Vorstand im Januar 2027 entscheiden.

(Bericht von Cynthia Kim and Hyunjoo Jin, geschrieben von ⁠Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)