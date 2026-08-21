So viele Spiele des DFB-Pokals im Free-TV wie noch nie

BERLIN (dpa-AFX) - In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es so viele Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen wie noch nie. Das liegt vor allem am Sender RTL, der nach der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky drei Begegnungen parallel im Free-TV zeigt. Alle 32 Partien des Cupwettbewerbs gibt es sowohl für Sky-Kunden als auch für Abonnenten des ebenfalls kostenpflichtigen Portals RTL+.

Insgesamt sechs Spiele können Fußballfans ohne Zusatzkosten sehen. Dazu kommt noch der Supercup, der ebenfalls im Free-TV läuft. Zum Auftakt zeigt das ZDF am Freitag (20.45 Uhr) das Spiel Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart.

Weiter geht es am Samstag (15.30 Uhr) bei RTL mit dem Gastspiel von Zweitligist Hertha BSC beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Beim Supercup mit der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München geht später Sat.1 auf Sendung (20.45 Uhr).

Bayern und Dortmund gleich zweimal live

Das nächste RTL-Spiel ist am Montag (18.00 Uhr) das Gastspiel des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Anschließend überträgt die ARD den Auftritt von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 beim Halleschen FC (20.45 Uhr).

Eine Woche später geht es mit den beiden verbleibenden Partien der ersten Runde weiter. Borussia Dortmunds Gastspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg am 1. September (20.45 Uhr) läuft bei RTL. Am Tag danach ist wieder die ARD dran und überträgt das Spiel des FC Bayern München beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (20.45 Uhr)./mrs/DP/mis