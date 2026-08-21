Starker Juni stützt deutsche Maschinen-Exporte – China-Geschäft bricht ein

Düsseldorf, 21. ⁠Aug (Reuters) - Ein starker Monat Juni hat die Exporte des deutschen Maschinenbaus im ersten Halbjahr 2026 gestützt und ein größeres Minus verhindert. Insgesamt sanken die Ausfuhren ‌in den ersten sechs Monaten nominal um 0,8 Prozent auf 99,3 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA ⁠am ⁠Freitag mitteilte. Preisbereinigt habe das Minus bei 2,5 Prozent gelegen. Während die Lieferungen in die USA als wichtigsten Einzelmarkt leicht gestiegen seien, seien die Exporte nach China um 13,8 Prozent eingebrochen.

"Geopolitische Spannungen, ‌die US-Zollpolitik und das weiterhin ‌schwache Chinageschäft haben die Maschinenausfuhren im ersten Halbjahr belastet", erklärte VDMA-Konjunkturexpertin Anke Uhlig. Die Europäische Union sei mit ⁠einem Anteil von 45,9 Prozent die wichtigste Absatzregion geblieben ‌und habe ein leichtes ⁠Plus von 1,3 Prozent verzeichnet. Positive Impulse seien unter anderem aus Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden gekommen. Außerhalb Europas hätten vor ‌allem Indien und Kanada ⁠mit zweistelligen Zuwachsraten hervorgestochen.

Die Aussichten ⁠für die zweite Jahreshälfte bleiben dem Verband zufolge jedoch verhalten. Anhaltende Handelskonflikte, eine schwache Nachfrage aus China und zunehmender Wettbewerbsdruck dämpften die Erwartungen. "Um die Exportmärkte breiter aufzustellen, braucht die Industrie zügig weitere Freihandelsabkommen und einen leistungsfähigeren europäischen Binnenmarkt", forderte Uhlig.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf ⁠BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)