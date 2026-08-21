Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026

Marktwert des Portfolios steigt im ersten Halbjahr 2026 um 1.9% auf CHF 448.5 Mio.

Planmässige Projektfortschritte in Basel und Luzern schaffen zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale

Wichtiger Vermietungserfolg im Juli 2026 für Projekt Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel wirkt sich positiv auf Leerstand aus

Leerstandsquote sinkt auf 1.4% und stärkt die nachhaltige Ertragsbasis des Portfolios

Hohe Ertragsstabilität dank WAULT von 8.0 Jahren per 30.06.2026

Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei rund 54% per 30.06.2026



Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und hat die strategische Weiterentwicklung des Portfolios konsequent vorangetrieben. Dabei erzielten die beiden laufenden Bauprojekte in Basel «Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6» und Luzern «Gütschstrasse 2, 4, 6» planmässige Fortschritte. Zudem konnte die Fondsleitung im Juli 2026 für die Basler Liegenschaft einen wichtigen neuen Mietvertrag mit dem Versicherungskonzern Helvetia Baloise über rund 700 m2 Bürofläche bis ins Jahr 2031 abschliessen. Damit wird der bislang grösste Leerstand im Portfolio nahezu vollständig abgebaut und der Fonds stärkt die langfristige Ertragsbasis. Der Vertragsabschluss bestätigt gleichzeitig die nachhaltige Ertragskraft der Liegenschaft und unterstreicht die hohe Attraktivität der umfassend sanierten Gewerbe- und Büroräumlichkeiten an diesem Standort.



Portfolio per 30. Juni 2026 bei CHF 448.5 Mio. Marktwert mit WAULT von 8.0 Jahren; Senkung der Leerstandsquote auf 1.4% per Ende Juli 2026

Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2026 umfasst das Immobilienportfolio insgesamt 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem Marktwert von CHF 448.5 Mio. Gegenüber dem Jahresende 2025 entspricht dies einer Wertsteigerung von 1.9%, die wesentlich durch die planmässigen Projektfortschritte in Basel und Luzern beeinflusst wurde. Mit der weiteren Umsetzung der beiden Projekte werden zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale innerhalb des bestehenden Portfolios erschlossen. Im ersten Halbjahr 2026 fanden keine Transaktionen statt (gegenüber zwei verkauften Liegenschaften im Vorjahr, eine im ersten und eine im zweiten Halbjahr 2025).



Der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse lag per 30. Juni 2026 weiterhin bei hohen 8.0 Jahren und sorgt damit für eine hohe Stabilität der zukünftigen Mieterträge (31.12.2025: 8.2 Jahre). Durch den obenerwähnten Mietvertragsabschluss mit Helvetia Baloise reduziert sich die Leerstandsquote im Gesamtportfolio auf 1.4% (30.06.2026: 2.2%; 31.12.2025: 1.4%).



Soll-Mietzinseinnahmen Gesamtportfolio bei CHF 15.2 Mio.

Die annualisierten Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios belaufen sich per 30. Juni 2026 auf insgesamt CHF 15.2 Mio. Sie sind unterteilt in CHF 11.5 Mio. für die Renditeliegenschaften und, aufgrund sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietbarer Flächen, CHF 3.8 Mio. für die beiden Projektliegenschaften. Nach Fertigstellung der Bauprojekte erhöht sich der Soll-Mietzins für diese beiden Liegenschaften um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5 Mio. pro Jahr. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung im Portfolio liegt per 30. Juni 2026 bei 54% (31.12.2025: 55%).



Ergebnis 1. Halbjahr 2026 im Detail

Erfolgsrechnung

Einhergehend mit den im Jahr 2025 erfolgten Portfoliobereinigungen sowie aufgrund der aktuellen Bauprojekte lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode bei CHF 7.3 Mio. (H1 2025: CHF 9.0 Mio.). Durch Optimierung diverser Aufwendungen belief sich der für das erste Halbjahr 2026 erzielte Nettoertrag auf CHF 4.1 Mio. (H1 2025: CHF 4.8 Mio.).



Nach Berücksichtigung von realisierten Kapitalgewinnen von CHF 0.02 Mio. (H1 2025: CHF -2.0 Mio.) und nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF 2.4 Mio. (H1 2025: CHF 1.4 Mio.) verbesserte sich der Gesamterfolg des Fonds im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 6.2 Mio. (H1 2025: CHF 3.7 Mio.).



Vermögensrechnung

Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 448.5 Mio. erhöht (31.12.2025: CHF 440.1 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag per Bilanzstichtag bei CHF 458.6 Mio. (31.12.2025: CHF 452.3 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 336.0 Mio. (31.12.2025: CHF 359.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil bezifferte sich, unter Berücksichtigung der vorgenommenen Ausschüttung von CHF 2.40, per 30. Juni 2026 auf CHF 97.93, bei 3'430'605 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2025: CHF 98.53; 3'644'006 Fondsanteile).



Per 30. Juni 2026 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 25.43% ausgewiesen (31.12.2025: 19.21%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 4.4 Mio. respektive 1.0% des Gesamtfondsvermögens.



Ausblick

Der Schweizer Immobilienmarkt erweist sich als stabil und widerstandsfähig. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt mit einem Wohnanteil von rund 54%, einer tiefen Leerstandsquote und einem hohen WAULT über ein robustes und gut diversifiziertes Portfolio mit stabilen Cashflows. Die Fokussierung auf Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum bilden eine solide Grundlage für eine nachhaltige Ertragsentwicklung. Zusätzlich werden Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale durch die aktive Weiterentwicklung des Portfolios erschlossen. Gezielte Sanierungen, Umnutzungen und Nachverdichtungen schaffen die Grundlage für zusätzliche Erträge und langfristige Wertsteigerungen im Portfolio. Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit seinem aktiven Asset- und Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des Portfolios und die nachhaltige Erwirtschaftung von langfristig attraktiven risikoadjustierten Renditen für die Investoren an.