UN: Ebola-Ausbruch im Kongo breitet sich rasant aus - mehr als 2500 Todesfälle

21. ⁠Aug (Reuters) - Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo breitet sich nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) rasant aus. Inzwischen seien mehr als 2500 Menschen an ‌der Infektionskrankheit gestorben, sagte der UN-Ebola-Koordinator Julien Harneis am Freitag. Die Epidemie grassiere in einem Gebiet, ⁠das ⁠größer als Frankreich sei. Die Hilfsgelder reichen demnach nur noch für die kommenden Wochen, danach drohen sie auszugehen. Harneis verurteilte zudem Angriffe auf Helfer im Krisengebiet als "inakzeptabel".

Bei dem aktuellen Ausbruch ‌handelt es sich um eine der ‌größten jemals verzeichneten Ebola-Epidemien. Nach vorherigen Regierungsangaben stieg die Zahl der offiziell registrierten Infektionen Anfang August ⁠auf rund 4000, bereits Mitte des Monats waren ‌es um die 5000 ⁠Fälle. Betroffen sind fünf Provinzen im Osten des Landes.

Experten zufolge begann der Ausbruch im Januar in der Provinz Ituri, wurde jedoch erst ‌am 15. Mai ⁠offiziell festgestellt. Militärische Konflikte ⁠und das Fehlen eines zugelassenen Impfstoffs für den seltenen Bundibugyo-Stamm des Virus erschweren die Eindämmung. Den weltweit bislang größten Ebola-Ausbruch gab es zwischen 2014 und 2016 in Westafrika mit mehr als 28.000 Fällen.

(Bericht von Matthias Williams, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Kerstin Dörr. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)