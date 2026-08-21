US-Verschuldung auf Rekordniveau: Gold & Bitcoin im Fokus

Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

US-Verschuldung: Rekordniveau erreicht

Die US-Verschuldung rückt wieder stärker in den Fokus. Nico schaut darauf, wie angespannt die Lage wirklich ist, welche Rolle Finanzakrobatik und steigende Renditen spielen und warum dieses Thema für Anleger weiter wichtig bleibt.

Gold: Kursziel von Morgan Stanley vorzeitig erreicht

Gold hat das Kursziel von Morgan Stanley früher erreicht als erwartet. Wir schauen darauf, wie der Goldpreis aktuell einzuordnen ist, welche Signale der Markt liefert und welche Rolle Gold im Umfeld hoher Schulden, Währungen und Renditen spielen kann.

Cybersecurity-Aktien im Check

Der Cybersecurity-Sektor bleibt spannend. Nico blickt unter anderem auf Cloudflare, Palo Alto Networks, Fortinet und Zscaler und vergleicht Chancen, Risiken und Bewertungen der wichtigsten Titel.