Märkte heute

US-Verschuldung auf Rekordniveau: Gold & Bitcoin im Fokus

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Gold, Bitcoin, Walmart, Deere, Alibaba, Cybersecurity, Cloudflare, Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler, LVMH, Siemens Energy, GE Vernova, Vistra, Rocket Lab, Accenture, CTS Eventim und American Tower.

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Willkommen zu deinem Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt Nico die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ als Premiere-Video. Unter anderem sind diese Themen geplant:

US-Verschuldung: Rekordniveau erreicht

Die US-Verschuldung rückt wieder stärker in den Fokus. Nico schaut darauf, wie angespannt die Lage wirklich ist, welche Rolle Finanzakrobatik und steigende Renditen spielen und warum dieses Thema für Anleger weiter wichtig bleibt.

Gold: Kursziel von Morgan Stanley vorzeitig erreicht

Gold hat das Kursziel von Morgan Stanley früher erreicht als erwartet. Wir schauen darauf, wie der Goldpreis aktuell einzuordnen ist, welche Signale der Markt liefert und welche Rolle Gold im Umfeld hoher Schulden, Währungen und Renditen spielen kann.

Cybersecurity-Aktien im Check

Der Cybersecurity-Sektor bleibt spannend. Nico blickt unter anderem auf Cloudflare, Palo Alto Networks, Fortinet und Zscaler und vergleicht Chancen, Risiken und Bewertungen der wichtigsten Titel.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
G
Goldpreis
Bitcoin (USD)
Siemens Energy
LVMH
Walmart
Bitcoin Kurs in Euro
CTS Eventim
Palo Alto Networks
Cloudflare
Vistra
Accenture
GE Vernova
Deere & Co
Alibaba Group Holding
Fortinet
Zscaler
Morgan Stanley
AMERICAN INTL HLDGS
TOWER LTD

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Nico Santura
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