Aktien New York: Nasdaq erholt sich dank Ölpreisen und Anleiherenditen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag freundlich präsentiert. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem konnten sich die zuletzt schwachen Nvidia -Aktien schon vor den am Mittwochabend anstehenden Geschäftszahlen des Chipriesen etwas erholen.

Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 53.479 Punkte. Damit knüpfte er an seine moderaten Vortagsgewinne an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,39 Prozent auf 7.683 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,96 Prozent auf 29.301 Punkte. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte./gl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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NASDAQ
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