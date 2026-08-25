Aktien New York Schluss: Etwas erholt dank Ölpreisen und Anleiherenditen

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia -Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich 0,30 Prozent fester mit 53.577,40 Punkten aus dem Handel. Damit knüpfte er an seine moderaten Vortagsgewinne an.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,32 Prozent auf 7.677,28 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,64 Prozent auf 29.209,23 Zähler. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte./gl/he

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