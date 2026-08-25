Aktien Wien Schluss: ATX legt zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit Zuwächsen beendet. Der ATX verbuchte ein Plus von 0,83 Prozent auf 6.672,27 Punkte. Der breitere ATX Prime legte um 0,87 Prozent auf 3.282,20 Einheiten zu. An den europäischen Börsen gab es ähnliche Tendenzen.

Datenseitig richteten sich heute die Augen auf den ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, der auf eine Erholung hindeutet. Demnach hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben. Stabilisierend wirkten auch die fallenden Ölpreise, die zeitweise mehr als drei Prozent zum Vortag nachgaben.

Die Blicke richten sich verstärkt auf das Ende der Woche. Am Freitag steht der Auftritt des US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim US-Notenbanktreffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) auf der Agenda. Hier wird es vor allem um mögliche Aussagen zur künftigen Geldpolitik gehen.

Die Aktien der Unternehmen aus der Ölbranche entwickelten sich in unterschiedliche Richtungen. Die Papiere der Ölfeldausrüsters SBO verteuerten sich um 2,6 Prozent. OMV spürten den Rückgang der Ölpreise etwas mehr und gaben 0,2 Prozent ab.

International haben sich die Technologiewerte wieder etwas stabilisiert. So erholten sich auch Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S teils von den Verlusten vom Montag und gewannen 4,8 Prozent. Damit standen sie an der Spitze des ATX.

Am unteren ATX-Ende lagen Lenzing mit minus 4,4 Prozent. Die Aktionäre beschlossen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Faserherstellers wie erwartet eine Kapitalerhöhung um rund 300 Millionen Euro. Eine Finanzspritze von insgesamt 600 Millionen Euro soll dem Konzern bei seiner Strategie unterstützen. Die restlichen 300 Millionen Euro will Lenzing fremdfinanzieren. Die Kapitalerhöhung soll bis zum 25. Februar 2027 durchgeführt werden.

Ein Plus von 0,3 Prozent verbuchten die Aktien der Vienna Insurance Group. Die Versicherung legt am Mittwoch ihre Zahlendes erste Halbjahrs vor./oe/spa/APA/stw+