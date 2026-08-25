Alibaba: Wieso ich unter 120 Dollar genauer hinsehe

Was bewegt die Aktie?

Alibaba plant bis 2029 Investitionen von 56 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz. Ein großer Teil davon ist bereits gebunden, deshalb hat der Konzern neues Eigenkapital aufgenommen. Mehr als 10 Milliarden Dollar kamen über eine Platzierung herein. Die Nachfrage institutioneller Investoren war hoch.

Für bestehende Aktionäre war der Abschlag problematisch. Die neuen Aktien kamen rund acht Prozent unter dem damaligen Börsenkurs an den Markt. Die Aktie passte sich entsprechend nach unten an und fiel wieder unter 120 Dollar.

Positiv sind die Insiderkäufe. Der CEO und der Mitgründer kauften zusammen Aktien für rund 15 Millionen Dollar. Das spricht dafür, dass die Führung die KI-Investitionen für sinnvoll hält. Alibaba erwartet, dass sich die Investitionen in zwei bis drei Jahren auszahlen können.

Charttechnik

Die Aktie steckt in einer größeren fünfwelligen Abwärtsbewegung. Unter 120 Dollar bleibt der Kurs kurzfristig anfällig. Ein Rücklauf knapp unter die jüngsten Tiefs und anschließend eine Stabilisierung vor 100 Dollar würde charttechnisch gut passen.

Ein Anstieg über die kurzfristige Trendlinie verbessert das Bild. Dann rücken Kursziele um 160 Dollar wieder in den Fokus.

Martins Einschätzung

Alibaba wird unter 120 Dollar interessant. Der Bereich knapp über 100 Dollar bleibt die stärkere Unterstützungszone. Für langfristige Investoren entsteht dort ein attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.