Chip-Aktie mit Upgrade

AMD: Wieso 640 Dollar noch nicht das Ende wären

onvista · Uhr

AMD wurde am schwachen Halbleitertag mitverkauft, startet vorbörslich aber wieder stärker. Das Upgrade von Raymond James stützt die KI- und Server-CPU-Story.

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Was bewegt die Aktie?

AMD fiel am Vortag um mehr als drei Prozent. Der gesamte Halbleitersektor stand unter Druck, daher ist die Bewegung nicht nur unternehmensspezifisch. Vorbörslich legte die Aktie wieder etwas mehr als zwei Prozent zu.

Raymond James hat die Aktie hochgestuft und das Kursziel auf rund 640 Dollar erhöht. Der wichtigste Grund ist die starke Position im Server-CPU-Markt. Dieser Markt soll bis 2030 auf mehr als 200 Milliarden Dollar wachsen. Neben GPUs bleiben CPUs für Rechenzentren zentral.

Auch die erwarteten Zahlen stützen die These. Für die kommenden Quartale stehen Umsatzwachstumsraten von rund 40 bis 80 Prozent und Gewinnwachstumsraten von 60 bis 120 Prozent im Raum. Zudem kaufen Fonds weiter zu; mehr als 5.800 Fonds halten inzwischen AMD.

Charttechnik

Das Chartbild ist kurzfristig noch nicht überzeugend. AMD bildet tiefere Hochs und ist unter kleinere Zwischentiefs gefallen. Erst ein Anstieg über die fallende Trendlinie hellt das Bild auf.

Aus der letzten Konsolidierung lassen sich Ziele zwischen 680 und 740 Dollar ableiten. Das liegt über dem neuen Kursziel von 640 Dollar.

Martins Einschätzung

AMD bleibt ein starker KI-Rechenzentrums-Profiteur, ist aber teurer als Nvidia. Für neue Käufe braucht die Aktie ein klareres charttechnisches Signal.

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