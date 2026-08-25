ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Hold' - Ziel 9 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Wasserstoff
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Analyst James Carmichael bleibt zurückhaltend für den Spezialisten für Wasserelektrolyseanlagen. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Unsicherheit hinsichtlich des Auftragseingangs. Eine Erholung der Auftragsbücher bleibe maßgeblich für die Wachstumsstory im Bereich Grüner Wasserstoff./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 16:15 / GMT
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