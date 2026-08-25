ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Dermapharm auf 'Hold' - Ziel 44 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen nach endgültigen Zahlen. Für die Tochter Arkopharma winke ein besseres zweites Halbjahr./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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