ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Novo Nordisk auf 275 Kronen - 'Neutral'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk von 250 auf 275 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob seine Umsatzprognose für 2026 am Montag im Nachgang der Berichtssaison um 5 Prozent an. Er begründet dies hauptsächlich mit höheren Erwartungen an das Diabetes- und Abnehmmittel Ozempic. Insgesamt hält Vosser nun im laufenden Jahr stabile Konzernumsätze für möglich, sieht aber 2027 kaum Wachstumspotenzial für die Dänen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2026 / 20:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 00:15 / BST
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