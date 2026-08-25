APA ots news: Kurt Gollowitzer neu im Führungsteam der Superfund Holding

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    Christian Baha holt Austria-Wien-Präsidenten und langjährigen  
Chef der Wien Holding in zentrale Führungsfunktion der 
Superfund Gruppe. 

Wien (APA-ots) - Wien/Vaduz - Der erfahrene Manager Dr. Kurt Gollowitzer  
verstärkt mit 
1. September 2026 das Führungsteam der Superfund Holding AG mit Sitz 
in Vaduz, Liechtenstein. In seiner Funktion als Mitglied des 
Verwaltungsrates übernimmt der Jurist Verantwortung für die 
Überwachung und strategische Ausrichtung der Superfund Gruppe, die 
1995 von Christian Baha in Wien gegründet wurde. Seine ehrenamtliche 
Funktion als Präsident des österreichischen Fußball-Bundesligisten FK 
Austria Wien wird Gollowitzer weiter mit großem persönlichen 
Engagement ausüben. 

"Ich freue mich sehr auf diese verantwortungsvolle Aufgabe und 
auf die Zusammenarbeit mit Christian Baha", erklärt Gollowitzer. 
"Superfund steht für Unternehmergeist, Innovationskraft und 
internationales Denken. Für mich ist es eine spannende 
Herausforderung, meine langjährige Erfahrung in die strategische 
Entwicklung der weltweit tätigen Unternehmensgruppe einzubringen und 
gemeinsam mit dem Eigentümer neue Impulse zu setzen", so der Jurist. 

"Mit Kurt Gollowitzer holen wir Jahrzehnte an Erfahrung in der 
Führung großer Unternehmen in die Superfund Gruppe", erklärt 
Unternehmensgründer Christian Baha. "Ich kenne Kurt Gollowitzer seit 
vielen Jahren, in denen er an der Spitze der Wien Holding zahlreiche 
Beteiligungen der Stadt Wien verantwortet und entwickelt hat. Sein 
strategischer Blick und seine Fähigkeit, komplexe 
Unternehmensstrukturen erfolgreich weiterzuentwickeln, wird uns als 
führende Technologie-Gruppe der Finanzindustrie stärken", ist Baha 
überzeugt. 

Neben seiner Tätigkeit für die Superfund Holding AG übernimmt 
Gollowitzer weitere Aufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe. Für 
die Superfund Asset Management GmbH in Wien wird er die 
Geschäftsführung strategisch unterstützen. Sein Aufgabenbereich 
umfasst weiters die Beratung des Eigentümers im gesamten Bereich des 
international operierenden Konzerns. 

Die Superfund Gruppe von Investmentunternehmen wurde 1995 von 
Christian Baha in Wien gegründet. Superfund war der erste 
Fondsanbieter, der international Publikumsfonds mit 
vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat. Ziel dieser 
Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei steigenden 
als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die 
Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien 
international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der 
Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, KI-gestützter 
Handelssysteme. 

Rückfragehinweis: 
   Superfund Asset Management GmbH 
   E-Mail: presse@superfund.com 

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