Aurubis: Recycling und Schwefelsäure treiben die Margen an und rücken oberes Prognoseende in den Fokus

Aurubis hat das operative EBT in den ersten neun Monaten 2025/26 um 31 % auf 374 Mio. Euro gesteigert. Infolgedessen wurde die Jahresprognose an das obere Ende der Spanne von 425 bis 525 Mio. Euro angepasst. Hohe Metallpreise und gesteigerte Erlöse aus dem Recycling- sowie Schwefelsäuregeschäft treiben das operative Wachstum. Die strategische Ausrichtung auf Multimetall-Recycling adressiert gezielt den Wachstumstrend der Kreislaufwirtschaft.

Multimetall-Geschäftsmodell und der Fokus auf Kreislaufwirtschaft

Das Geschäftsmodell von Aurubis basiert auf der Verarbeitung von Kupferkonzentraten sowie dem Recycling von Altmetallen zu hochreinen Industriemetallen. Mit der Rückgewinnung von Rohstoffen adressiert der Konzern unmittelbar den strukturellen Megatrend der Kreislaufwirtschaft. Dieses sogenannte Urban Mining bietet die Möglichkeit, an der zunehmenden Rohstoffknappheit sowie der regulatorisch getriebenen Nachfrage nach wiederverwerteten Materialien zu partizipieren. Der Konzern nimmt bei der Aufbereitung komplexer Recyclingmaterialien eine führende Rolle im Kupferrecycling ein und verringert durch diese Prozesse die Abhängigkeit von primären Minenerträgen auf dem Weltmarkt.

Signifikanter EBT-Anstieg im dritten Quartal

Die aktuellen Fundamentaldaten unterstreichen die Rentabilität des operativen Geschäfts in der jüngsten Berichtsperiode. Am 6. August 2026 gab das Management bekannt, dass das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 um 31 % auf 374 Mio. Euro gestiegen ist. Im isolierten dritten Quartal wurde ein EBT von 149 Mio. Euro erwirtschaftet, was den Wert aus dem Vorquartal in Höhe von 121 Mio. Euro sichtbar übertrifft. Diese Entwicklung resultiert maßgeblich aus einem verbesserten Metallergebnis, das durch anhaltend hohe Preise für Kupfer und Edelmetalle begünstigt wird. Stützend wirkten sich zudem gestiegene Erlöse beim Verkauf von Schwefelsäure sowie ein volumenstarkes Kupferproduktgeschäft aus.

Konkretisierung der Jahreserwartung an das obere Prognoseende

Aus der Konzernperspektive rechtfertigen die Neunmonatszahlen eine Anpassung der Markterwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand rechnet nun damit, dass das operative EBT für das Gesamtjahr 2025/26 am oberen Ende der Spanne von 425 bis 525 Mio. Euro liegen wird. Parallel verzeichnete das Unternehmen einen Ertragsanstieg bei der Verarbeitung von Recyclingmaterialien. Die planmäßige Inbetriebnahme einer neuen Recyclinganlage am Standort Hamburg verdeutlicht die fortlaufenden Investitionen in die eigene Infrastruktur. Gemäß Angaben des Managements sind aktuell rund 90 % der formulierten strategischen Investitionsagenda umgesetzt, was die Basis für künftige Cashflows festigen soll.

Vorstandsblick auf die strategische Widerstandsfähigkeit

Die Unternehmensführung bewertet die derzeitige Positionierung als solide gegenüber branchenüblichen, zyklischen Schwankungen. Dies spiegelt sich auch in der offiziellen Mitteilung zum dritten Quartal wider, in der resümiert wird: „Unser Fokus auf das Multimetall-Geschäft zahlt sich aus. Wir liefern Verlässlichkeit, auch in einem hoch anspruchsvollen Marktumfeld.“ Diese Aussage illustriert den strategischen Ansatz, durch eine fundierte Diversifikation im Produkt- sowie Recyclingportfolio die operativen Margen auch bei volatilen Rahmenbedingungen abzusichern. Der Konzern richtet sein Geschäftsmodell damit gezielt auf die künftigen Rohstoffanforderungen der Industrie aus.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Aurubis AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Aurubis AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DN4RGF, das am 24.09.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Aurubis AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 150,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Aurubis AG an der maßgeblichen Börse am 17.09.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 150,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.09.2027 haben und davon ausgehen, dass die Aurubis AG am 17.09.2027 auf oder über 150,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 25.08.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG