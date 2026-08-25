Bitcoin: Wieso 81.300 Dollar jetzt entscheiden

Was bewegt den Bitcoin?

Bitcoin hat eine dynamische Aufwärtsbewegung hinter sich. Der Kurs hat den 50-Tage-Durchschnitt und den 200-Tage-Durchschnitt schnell überwunden. Das spricht zunächst für Stärke.

Gleichzeitig liegt knapp über 80.000 Dollar ein zentraler Widerstandsbereich. Dort verläuft der volumengewichtete Durchschnittspreis seit dem Allzeithoch. In der Vergangenheit hat Bitcoin an dieser Linie mehrfach Probleme bekommen. Zusätzlich liegen dort frühere Hochs und Tiefs sowie auffällige Volumenspitzen.

Fundamental stützen die ETF-Zuflüsse. In den vergangenen Tagen flossen wieder hohe dreistellige Millionenbeträge in Bitcoin-ETFs. Auch Ethereum sah starke Nettozuflüsse. Das verbessert die Nachhaltigkeit der Bewegung.

Charttechnik

Schließt Bitcoin im aktuellen Bereich schwach, steigt das Risiko einer Konsolidierung. Ein 50-Prozent-Retracement der jüngsten Bewegung läge ungefähr bei 72.000 Dollar.

Sehr bullish wird das Bild erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 81.300 Dollar. Dann werden Ziele bei 95.000 bis 96.000 Dollar realistisch.

Martins Einschätzung

Bitcoin bleibt konstruktiv, aber der direkte Durchmarsch über 80.000 Dollar ist nicht das Basisszenario. Erst 81.300 Dollar liefern das klare Ausbruchssignal.