Conference Board: US-Verbrauchervertrauen trübt sich weiter ein

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠25. Aug (Reuters) - Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA hat sich das Verbrauchervertrauen weiter eingetrübt. Das Barometer für die Konsumlaune sank ‌im August auf 89,4 Punkte, nach abwärts revidierten 90,2 (ursprünglich: 90,8) Zählern im Juli, wie das ⁠Conference ⁠Board am Dienstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 90,2 Punkte gerechnet. "Das Verbrauchervertrauen hat sich im August den zweiten Monat in ‌Folge leicht abgeschwächt", sagte Dana ‌Peterson, Chefökonomin des Conference Board. Die schriftlichen Angaben von Verbrauchern zu Faktoren, die die Wirtschaft ⁠beeinflussen, fielen im August etwas pessimistischer aus. ‌Hinweise auf die allgemeine ⁠Preisentwicklung – und insbesondere auf die Preise für Öl und Gas – blieben auf einem erhöhten Niveau.

Die durch den Iran-Krieg in die ‌Höhe getriebenen ⁠Energiepreise wirken als Konsumbremse. Die ⁠Inflationsrate lag in den USA im Juli bei 3,4 Prozent und damit nur leicht unter dem Niveau vom Juni, als ein Wert von 3,5 Prozent erreicht wurde.

(Bericht vom Reuters-Büro in Washington und Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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