CTS Eventim: Wieso ich die 60-Euro-Zone spannend finde

Was bewegt die Aktie?

Metzler startet CTS Eventim mit einem Kaufvotum und einem Kursziel von 90 Euro. Die Begründung liegt vor allem in der schwachen Kursentwicklung im Vergleich zum MDax. Auf Sicht von sechs Monaten lief die Aktie rund acht Prozentpunkte schlechter als der Index. Auf Jahressicht liegt der Abstand bei fast 30 Prozentpunkten.

Fundamental spricht mehr für das Unternehmen als der Kurs aktuell zeigt. Bis 2028 steht ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum im Raum. Gleichzeitig soll sich die Profitabilität verbessern. Zusätzlich verfügt CTS Eventim über rund 1,1 Milliarden Euro Liquidität. Dieses Geld kann Aktienrückkäufe, höhere Dividenden oder Übernahmen ermöglichen.

Charttechnik

Der Kurs scheitert aktuell mehrfach an einer wichtigen Widerstandszone oberhalb von 60 Euro. Diese Zone stammt aus früheren Tiefs und aus der letzten starken Abwärtsbewegung. Kurzfristig bleibt deshalb entscheidend, ob CTS Eventim um 60 Euro einen Zwischenboden bildet und anschließend über 64 Euro steigt.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 50 Euro der wichtigste langfristige Bezugspunkt. In diesem unteren 50-Euro-Bereich gab es bereits Insiderkäufe.

Martins Einschätzung

CTS Eventim bleibt für langfristige Investoren interessant. Unter 55 Euro entsteht ein attraktives Einstiegsfenster. Für einen kurzfristigeren Trade zählt vor allem ein Anstieg über 64 Euro.