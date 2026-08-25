MDax-Aktie mit Kursziel

CTS Eventim: Wieso ich die 60-Euro-Zone spannend finde

onvista · Uhr

CTS Eventim bleibt fundamental robuster, als es der Kursverlauf im Vergleich zum MDax zeigt. Die 60-Euro-Zone ist kurzfristig wichtig; unter 55 Euro wird die Aktie für langfristige Investoren besonders interessant.

Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Metzler startet CTS Eventim mit einem Kaufvotum und einem Kursziel von 90 Euro. Die Begründung liegt vor allem in der schwachen Kursentwicklung im Vergleich zum MDax. Auf Sicht von sechs Monaten lief die Aktie rund acht Prozentpunkte schlechter als der Index. Auf Jahressicht liegt der Abstand bei fast 30 Prozentpunkten.

Fundamental spricht mehr für das Unternehmen als der Kurs aktuell zeigt. Bis 2028 steht ein mittleres einstelliges Umsatzwachstum im Raum. Gleichzeitig soll sich die Profitabilität verbessern. Zusätzlich verfügt CTS Eventim über rund 1,1 Milliarden Euro Liquidität. Dieses Geld kann Aktienrückkäufe, höhere Dividenden oder Übernahmen ermöglichen.

Charttechnik

Der Kurs scheitert aktuell mehrfach an einer wichtigen Widerstandszone oberhalb von 60 Euro. Diese Zone stammt aus früheren Tiefs und aus der letzten starken Abwärtsbewegung. Kurzfristig bleibt deshalb entscheidend, ob CTS Eventim um 60 Euro einen Zwischenboden bildet und anschließend über 64 Euro steigt.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 50 Euro der wichtigste langfristige Bezugspunkt. In diesem unteren 50-Euro-Bereich gab es bereits Insiderkäufe.

Martins Einschätzung

CTS Eventim bleibt für langfristige Investoren interessant. Unter 55 Euro entsteht ein attraktives Einstiegsfenster. Für einen kurzfristigeren Trade zählt vor allem ein Anstieg über 64 Euro.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
CTS Eventim

Das könnte dich auch interessieren

Burggraben-Aktien im Check
Vier starke Geschäftsmodelle für das restliche Jahrheute, 12:00 Uhr · onvista
Vier starke Geschäftsmodelle für das restliche Jahr
Märkte heute
IBM und Nebius im Fokus - Moderna schnellt hoch20. Aug. · onvista
Nico Santura
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Tesla steht vor der nächsten großen Kursbewegungheute, 14:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Scott Bessent und die Fed helfen den Aktienkursen23. Aug. · onvista-Partners
Dänischer Pharmakonzern
Die Erholung bei Novo ist noch keine Trendwende20. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen