Dax höher erwartet - Konjunktur und VW im Blick

Frankfurt, 25. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex knapp im Minus bei 26.106,60 Punkten geschlossen. Nach ‌unten ging es auch für die technologielastigen US-Indizes. Für schlechte Stimmung an den Börsen sorgten zum Wochenstart der Handelsstreit zwischen ⁠den USA ⁠und Kanada und die Aussicht auf neue US-Sanktionen gegen den Iran.

Die US-Regierung kündigte am Montag eine mögliche Ausweitung ihrer Sanktionen gegen den Iran an, setzt diese aber noch nicht in vollem Umfang um. Zwar belegte das US-Finanzministerium fast 60 Unternehmen, ‌Einzelpersonen und Schiffe mit Strafmaßnahmen und ging ‌gegen fünf Sektoren vor. Die angedrohte Bestrafung von Ländern, die Geschäftsbeziehungen zum Iran unterhalten, wurde jedoch aufgeschoben.

Nun blicken Börsianer auf die Konjunktur. ⁠Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft dürfte sich im ‌August zum vierten Mal aufgehellt haben. ⁠Von Reuters befragte Ökonomen erwarten einen Anstieg des Ifo-Index auf 87,1 von 86,6 Punkten. Auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt dürfte sich im Frühjahr trotz der Belastungen durch den ‌Iran-Krieg in der Wachstumsspur gehalten ⁠haben. Klarheit bringen die detaillierten Daten ⁠des Statistischen Bundesamtes. Am Nachmittag folgen die Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA im August.

Im Fokus auf der Unternehmensseite steht Volkswagen. Im Ringen um ein weiteres Sparpaket bei Europas größtem Autobauer stellt sich Konzernchef Oliver Blume erstmals den Fragen der Belegschaft.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.106,60

EuroStoxx50 6.447,98

EuroStoxx50-Future 6.466,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.417,16 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.652,86 -0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 65.753,58 +0,3%

Shanghai 3.876,38 -0,1%

Hang Seng 25.453,19 -0,2%

(Bericht von Sanne ⁠Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)