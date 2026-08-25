Dax mit moderaten Gewinnen erwartet

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vorsichtig bleiben vor womöglich wegweisenden Ereignissen im weiteren Wochenverlauf. Dazu zählen Nvidia-Quartalszahlen am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsidenten Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht. Eine Stunde vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.160 Punkte taxiert. Mit einem dann 0,2 Prozent höheren Auftakt wird der Dax also weiter über 26.000 Punkten gesehen.

USA: Uneinheitlicher Wochenstart

Technologieaktien haben am Montag in den USA wieder einmal geschwächelt. Standardwerte legten dagegen überwiegend moderat zu. Negative Vorgaben aus Asien, die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen Nvidia sowie Spekulationen über Preiserhöhungen wegen steigender Kosten bei der KI-Chip-Koryphäe Nvidia verunsicherten. Im Blick stand zudem die Pressekonferenz der US-Regierung zu Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, die die Anleger an den US-Börsen aber kaum bewegte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von rund 0,3 Prozent auf 53.417 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 7.653 Zähler, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rund ein Prozent auf 29.023 Punkte einbüßte.

Asiens Märkte zweigeteilt

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte im späten 0,4 Prozent im Plus. Der südkoreanischen Kospi-Index legte 0,5 Prozent zu. In China sank der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent fiel.

Im Iran-Krieg signalisierte die US-Regierung derweil am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg", bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Experten bezeichneten die US-Pläne als unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.787 + 0,40 Prozent Hang Seng 25.482 - 0,13 Prozent CSI 300 4.543 - 0,42 Prozent Kospi 6.730 + 0,50 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,73 - 0,04 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,26 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,71 + 0,008 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 92,14 Dollar - 0,03 Dollar WTI 85,10 Dollar + 0,09 Dollar

Umstufungen von Aktien

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 467,50 (411,70) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 22 (23) EUR - 'SELL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 275 (250) DKK - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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