Dax Chartanalyse 25.08.2026

Zwei Zonen sind jetzt entscheidend für den Dax

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Dax-Widerstand26.60026.100
Dax-Unterstützung25.90025.650

Dax-Rückblick:

Der Dax überwindet heute Morgen den gestern angesprochenen Widerstand und bringt heute Vormittag die thematisierte "größere Erholungsbewegung Richtung 26.250/300 Punkte". In diesem Bereich lag das bisherige Tageshoch, die 26.300er-Marke wurde aber nicht überschritten.

Dax-Ausblick: 

Im Bereich um 26.280/320 dominiert zunächst ein Horizontalwiderstands-Bereich (rot) den Stundenchart. Die Longseite ist daher auf aktuellem Kursniveau zunächst nicht mehr interessant unter Chance/Risiko-Aspekten. Lediglich ein Ausbruch über 26.320 eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial.

Für neue Shortpositionen sollte ein Bruch der Aufwärtstrend-Linie im Stundenchart (schwarz) abgewartet werden. Sie verläuft aktuell bei 26.100 Punkten. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine gute Option im Dax.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96TL) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 25.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.673,57 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN4D26) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 25.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.924,41 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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