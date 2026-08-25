Dax-Widerstand 26.600 26.100 Dax-Unterstützung 25.900 25.650

Dax-Rückblick:

Der Dax überwindet heute Morgen den gestern angesprochenen Widerstand und bringt heute Vormittag die thematisierte "größere Erholungsbewegung Richtung 26.250/300 Punkte". In diesem Bereich lag das bisherige Tageshoch, die 26.300er-Marke wurde aber nicht überschritten.

Dax-Ausblick:

Im Bereich um 26.280/320 dominiert zunächst ein Horizontalwiderstands-Bereich (rot) den Stundenchart. Die Longseite ist daher auf aktuellem Kursniveau zunächst nicht mehr interessant unter Chance/Risiko-Aspekten. Lediglich ein Ausbruch über 26.320 eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial.

Für neue Shortpositionen sollte ein Bruch der Aufwärtstrend-Linie im Stundenchart (schwarz) abgewartet werden. Sie verläuft aktuell bei 26.100 Punkten. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus. Die Seitenlinie ist daher aktuell eine gute Option im Dax.