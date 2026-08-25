DAX® - Tageshochs als Signalgeber
HSBC · Uhr
Tageshochs als Signalgeber
Der DAX® startete relativ ruhig in die neue Handelswoche. Festmachen lässt sich diese Aussage an dem im Vergleich zum Eröffnungskurs nur wenig veränderten Schlusskurs (26.107 Punkte). In die gleiche Kerbe schlägt auch die unterdurchschnittliche Handelsspanne von weniger als 140 Punkten. Auf der Oberseite fallen die jüngsten beiden Tageshochs ins Auge: Mit 26.166 bzw. 26.172 Punkten liegen beiden auf fast identischem Niveau. Vor diesem Hintergrund wäre ein Sprung über dieses Level konstruktiv zu werten. Im Erfolgsfall dürften die deutschen Standardwerte Kurs auf die jüngste Abwärtskurslücke bei 26.293/26.339 Punkten nehmen. Auf der Unterseite bestehen dagegen weiterhin wichtige Haltezonen bei rund 25.900 Punkten sowie in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei 25.500 Punkten. Die Bedeutung der zuletzt genannten Zone wird inzwischen durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.469 Punkten) noch zusätzlich unterstrichen. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen „blue chips“ zu Handelsbeginn einen Rallyversuch gen Norden starten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® startete relativ ruhig in die neue Handelswoche. Festmachen lässt sich diese Aussage an dem im Vergleich zum Eröffnungskurs nur wenig veränderten Schlusskurs (26.107 Punkte). In die gleiche Kerbe schlägt auch die unterdurchschnittliche Handelsspanne von weniger als 140 Punkten. Auf der Oberseite fallen die jüngsten beiden Tageshochs ins Auge: Mit 26.166 bzw. 26.172 Punkten liegen beiden auf fast identischem Niveau. Vor diesem Hintergrund wäre ein Sprung über dieses Level konstruktiv zu werten. Im Erfolgsfall dürften die deutschen Standardwerte Kurs auf die jüngste Abwärtskurslücke bei 26.293/26.339 Punkten nehmen. Auf der Unterseite bestehen dagegen weiterhin wichtige Haltezonen bei rund 25.900 Punkten sowie in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei 25.500 Punkten. Die Bedeutung der zuletzt genannten Zone wird inzwischen durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.469 Punkten) noch zusätzlich unterstrichen. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen „blue chips“ zu Handelsbeginn einen Rallyversuch gen Norden starten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Beteiligungs-Aktien mit großem AbschlagKannst du hier wirklich einen Euro für 50 Cent kaufen?19. Aug. · onvista