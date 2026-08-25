DAX® - Tageshochs als Signalgeber

Der DAX® startete relativ ruhig in die neue Handelswoche. Festmachen lässt sich diese Aussage an dem im Vergleich zum Eröffnungskurs nur wenig veränderten Schlusskurs (26.107 Punkte). In die gleiche Kerbe schlägt auch die unterdurchschnittliche Handelsspanne von weniger als 140 Punkten. Auf der Oberseite fallen die jüngsten beiden Tageshochs ins Auge: Mit 26.166 bzw. 26.172 Punkten liegen beiden auf fast identischem Niveau. Vor diesem Hintergrund wäre ein Sprung über dieses Level konstruktiv zu werten. Im Erfolgsfall dürften die deutschen Standardwerte Kurs auf die jüngste Abwärtskurslücke bei 26.293/26.339 Punkten nehmen. Auf der Unterseite bestehen dagegen weiterhin wichtige Haltezonen bei rund 25.900 Punkten sowie in Form der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei 25.500 Punkten. Die Bedeutung der zuletzt genannten Zone wird inzwischen durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.469 Punkten) noch zusätzlich unterstrichen. Aufgrund der Vorgaben dürften die deutschen „blue chips“ zu Handelsbeginn einen Rallyversuch gen Norden starten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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