Dax Tagesrückblick 25.08.2026

Dax legt deutlich zu - Deutz und Scout24 gefragt

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Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt überwog am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht. Der Dax, der sich am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet hatte, legte am Ende des Tages um 0,68 Prozent auf 26.285 Punkte zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite.

Ölpreise gehen zurück

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten so die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.

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Ifo-Geschäftsklima überzeugt

Veröffentlicht wurde am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer gilt und besser ausfiel als von Analysten erwartet. Demnach hellte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter auf. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft.

Dazu passte die Meldung zu einem etwas verbesserten Bruttoinlandsprodukt (BIP), das von April bis Juni mit 0,3 Prozent zum Vorquartal um 0,1 Punkte stärker zulegte als zunächst berechnet. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.

Nvidia-Zahlen rücken in den Foku

In den Blick rücken nun allmählich andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und am Freitag die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole. Vor den Nvidia-Zahlen zur Wochenmitte erholten sich am Dienstag Chipwerte etwas von ihrem schwachen Vortag. So gewannen Infineon und Suss Microtec jeweils um die eineinhalb Prozent.

Der KI-Boom hält an. Die Experten von JPMorgan rechnen nach der Berichtssaison zum zweiten Quartal mit weiterhin hohen KI-Investitionen von Unternehmen. Die UBS hob ihre Prognose für weltweite KI-Investitionen 2027 auf 1,2 Billionen US-Dollar an.

Mit den Chipwerten holten auch die Aktien von Siemens Energy wieder auf mit Plus 2,8 Prozent am Ende des Tages. Händler verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der Konzern Goldman Sachs beauftragt hat, einen möglichen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft vorzubereiten. Die Pläne für einen Verkauf seien nicht neu, die hohen Wertindikationen von über 10 Milliarden Euro dürften den Kurs aber begünstigen, hieß es.

Scout24 und Deutz gefragt

Stärkster Wert im Dax waren die Titel des Internetportal-Betreibers Scout24, die den höchsten Stand seit Anfang Februar erreichten und zuletzt 3,9 Prozent gewannen. Deutz verteuerten sich an der Spitze im MDax um 10,5 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF hatten ihre Kursziele für den Motorenhersteller und neuerdings auch im Rüstungsgeschäft tätigen Konzern deutlich erhöht. (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
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D
DAX
Nvidia
Infineon
M
MDAX
adidas
Siemens
E
EURO STOXX 50
Puma
SUSS MicroTec
Scout24
Goldman Sachs
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UBS
D
DAX (Kursindex)
Siemens Energy (ADR)
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