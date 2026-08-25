Deutsche Börse-News: "Rumoren am Rentenmarkt - Warnsignal für Anlegende?"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Die Renditen am Anleihenmarkt sind im August in die Höhe geschossen. Staaten müssen jetzt deutlich höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen. Warum fallende Kurse auch für Aktienanleger relevant sind, erläutert Ali Masarwah, Fondsanalyst und Geschäftsführer des Beratungshauses envestor.

25. August 2026. FRANKFURT (envestor). Anlegerinnen und Anleger am Zinsmarkt gelten als notorische Pessimisten, weil sie darauf fixiert sind, was schief gehen könnte. Sie sorgen sich nicht nur um die Zinszahlungen, sondern darum, das geliehene Geld ("die 100") auch wirklich vollständig zurückzubekommen. Aktienanleger gelten dagegen als hoffnungslose Optimisten: Für sie gilt das Motto: Wo ist der nächste Tenbagger, the Sky is the limit! Es erweist sich immer wieder, dass in diesem Klischee mehr als ein Körnchen Wahrheit steckt - Zinsmärkte signalisieren früher als der Aktienmarkt, wenn etwas "nicht stimmt".

Heute stimmt nach allgemeinem Konsens einiges nicht: Die Renditen am Anleihenmarkt, bis dato ohnehin auf hohen Niveaus, sind im August in die Höhe geschossen. Staaten müssen jetzt deutlich höhere Zinsen für ihre Schulden zahlen. US-Anleihen rentieren so hoch, wie zuletzt 2007 nicht mehr - Ende letzter Woche waren es 4,72 Prozent für zehnjährige Anleihen und 5,28 Prozent für 30-jährige Papiere; Deutschland muss für zehnjährige Anleihen 3,25 Prozent berappen - so viel wie seit 2011 nicht mehr.

Eine positive Deutung der Renditeanstiege kann schnell ad acta gelegt werden. Erwarten Anleger eine stark wachsende Wirtschaft, preisen sie höhere Zinsen ein, was sich in einer hohen Rendite von langlaufenden Anleihen niederschlägt. Davon ist heute keine Rede, auch wenn KI-Optimisten sagenhafte Produktivitätsgewinne prognostizieren: Der aus dem Ruder gelaufene Irankrieg hat Energiepreise in die Höhe getrieben, die Inflation steigt weltweit, und immer mehr Anleger werden angesichts der steigenden Staatsverschuldung nervös.

Die US-Staatsverschuldung hat im August die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Die Bemühungen des US-Finanzministers, mit dem verstärkten Rückkauf von langlaufenden Anleihen zu intervenieren, haben nur kurzfristig die Renditen gedrückt. Händler haben diese Ankündigung Scott Bessents als "Pflaster gegen eine Schusswaffenverletzung" abgetan - tatsächlich sind die Handlungsmöglichkeiten des Staats bei der Beeinflussung langfristiger Renditen begrenzt: hier stehen die Erwartungen über Zinsen, Wirtschaftswachstum und Inflation im Vordergrund - wo wir wieder beim Anleihen-Pessimisten wären. Diese stellen fest, dass die USA überall sind: Weltweit ist die Staatsverschuldung laut IWF von 62 Prozent des BIP im Jahr 2007 auf zuletzt knapp 94 Prozent gestiegen. Das sind gut 100 Billionen Dollar.

Die Nervosität ist nicht auf Staatsanleihen beschränkt: Private Debt, also nicht-börsennotierte Kredite, sind seit Herbst 2025 ebenfalls unter Druck. Seitdem die mit Privatkrediten gesponserten US-Unternehmen First Brands und Tricolor in die Insolvenz geschlittert sind, ziehen Anleger aus Private-Debt-Fonds viel Geld ab, und die Insolvenzen nehmen zu.

Vor diesem Hintergrund stellen wir zwei Hauptszenarien vor - und machen auf ein Nebenszenario aufmerksam.

Wie es weitergehen könnte: zwei Hauptszenarien

1. Entspannung - Inflation "transitory"

Der Iran-Konflikt entschärft sich diplomatisch, der Ölpreis gibt nach, die Inflationszahlen kühlen sich ab, die Renditen fallen und die US-Notenbank bekommt sogar Spielraum, im Winter die Zinsschraube zu lockern.

Dann wäre Entspannung an den Märkten angesagt - für Aktien und für Anleihen. Bei Anleihen würde eine lange Duration vom Feind zum Freund für Anleger. Langläufer-Fonds und -ETFs, die bisher am stärksten gelitten haben, würden zulegen: Staatsanleihen, breit diversifizierte Fonds mit hoher Duration. Lockere Finanzierungsbedingungen würden die Risikoaufschläge zumindest stabil halten. Die bisherigen Gewinner, bonitätsstarke Unternehmensanleihen, Floater wie CLOs, Ultra-Kurzläufer oder variabel verzinste Zinsfonds würden relativ zurückfallen, weil ihre Kupons mit sinkenden Kurzfristzinsen automatisch mit sinken. Weil der "Carry" hoch bleibt, profitieren auch Schwellenländeranleihen.

2. Nervosität und Renditen bleiben hoch

Der Iran-Konflikt bleibt ungelöst oder schwelt weiter, der Ölpreis verharrt erhöht, die Inflation bleibt hartnäckig, und die von drei FOMC-Mitgliedern bereits im Juli geforderte Zinserhöhung wird auf der September-Sitzung tatsächlich umgesetzt. Die fiskalischen Sorgen - US-Schulden, Frankreichs Haushaltskrise, steigender Investitionsbedarf in Europa - bleiben ein Thema, das Anlegerinnen und Anleger weiter umtreibt - und nicht nur sie.

Hohe Renditen werden als Problem von Anleihen-Investoren und Immobilienfinanzierern angesehen. Doch wenn die Zinsen steigen, hat auch ihre Lieblings-KI-Aktie ein Problem: Unternehmen, die heute viel investieren und entsprechend wenig verdienen, um in Zukunft viel zu verdienen, leiden unter hohen Diskontierungssätzen. Wir erinnern uns an den Tech-Crash, der Ende 2021 mit steigenden Zinsen einsetzte.

Bei Anleihen wäre eine lange Duration weiter eine Belastung, vor allem dann, wenn es zu Zinserhöhungen käme. Floater und kurze Duration - CLOs, europäischer Konsumentenkredit, Katastrophenanleihen, Ultra-Kurzläufer - bleiben die relativen Gewinner, weil ihre Kupons hoch bleiben oder sogar noch steigen. Bei Credit-Spreads wird die Lage differenzierter: Investment Grade bleibt robust, solange keine Rezession folgt, während High Yield und Nachranganleihen weiter unter Druck bleiben.

Ein Verstärker für dieses Szenario liegt in Japan: Sollte die Bank of Japan ihre Normalisierung fortsetzen und japanische Anleger als Reaktion auf steigende Heimatrenditen Kapital aus US- und europäischen Anleihen zurückholen, würde das zusätzlichen Verkaufsdruck auf die globalen Anleihemärkte ausüben - unabhängig davon, was die Fed tut.

Nebenszenario: Ein KI-Kreditschock

Dieses Szenario unterscheidet sich grundlegend von den beiden anderen, weil es kein Zins-, sondern ein Kreditschock wäre. Allein in diesem Jahr könnten KI-Infrastrukturunternehmen Schätzungen zufolge bis zu 1,5 US-Billionen Dollar an Anleihen begeben haben, um Rechenzentren und Chips zu finanzieren. Sollte sich die erwartete Monetarisierung dieser Investitionen verzögern, sollten Überkapazitäten bei Rechenzentren sichtbar werden, oder sollte ein einzelner großer Ausfall oder eine Herabstufung eine Neubewertung des gesamten Segments auslösen, träfe das Aktien und Anleihen gleichermaßen.

Für die Aktienmärkte wäre dieses Nebenszenario bedrohlich: Eine KI-Korrektur bliebe nicht auf Tech-Werte beschränkt, sondern könnte sich auf Segmente wie Energie und Versorger und auch Industrie-Aktien durchschlagen. Auch klassische Aktien-Renten-Mischfonds würden leiden. Profitieren würden defensive Sektoren, vor allem Pharma und defensive Konsumgüter. Die Anleihenmärkte träfe dieser Schock selektiv. Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit hoher Kapitalbindung an KI-Infrastruktur - Technologiekonzerne, Rechenzentrumsbetreiber, Versorger mit entsprechenden Stromlieferverträgen - stünden im Zentrum, nicht die Staatsanleihen. Bei CLOs, die im aktuellen Umfeld zu den Gewinnern zählen, käme es auf das KI-Exposure an. Europäische CLO würden hier gegenüber ihren US-Pendants im Vorteil sein.

Staatsanleihen dagegen würden in diesem Szenario ihre klassische Funktion als sicherer Hafen zurückgewinnen - Duration würde hier, anders als in Szenario B, wieder zum Freund, allerdings aus Risikoaversion und nicht aus Entspannung. Cat Bonds blieben von einem solchen Schock nahezu unberührt, weil ihr Risiko an Naturkatastrophen und nicht an Kapitalmärkte gebunden ist - der klarste Diversifikationsvorteil in diesem Szenario. Schwellenländeranleihen würden trotz Carry-Vorteil vermutlich mit nach unten gezogen, weil Risk-off-Phasen selten selektiv bleiben.

Von Ali Masarwah, 24. August 2026, © envestor.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)