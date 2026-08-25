Deutscher Staat im ersten Halbjahr im Minus

dpa-AFX · Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 71,3 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 3,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt anhand erster Daten errechnet hat./ben/als/DP/nas

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