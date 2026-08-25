Staatsdefizit steigt im 1. Halbjahr deutlich - Maastricht-Ziel gerissen

Berlin, 25. Aug (Reuters) - ⁠Der deutsche Staat hat erstmals seit der Corona-Krise 2021 in einem ersten Halbjahr die Drei-Prozent-Defizitmarke gerissen. Die Ausgaben von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung überstiegen in den ersten sechs Monaten 2026 die Einnahmen um rund 71,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bekanntgab. Damit fiel das Defizit um 36,6 Milliarden Euro höher aus als ein Jahr zuvor. Das entspricht 3,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Der ‌EU-Wachstums- und Stabilitätspakt sieht eine Defizit-Obergrenze von drei Prozent vor. In den ersten sechs Monaten eines Jahres wurde sie zuletzt 2021 mit 3,9 Prozent gerissen, auch im Gesamtjahr stand damals ein Minus von 3,2 Prozent. "Aus den Ergebnissen für das ⁠erste Halbjahr lassen sich ⁠nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen", betonten die Statistiker.

Das Minus ist zu großen Teilen auf das Finanzierungsdefizit des Bundes von 48,1 Milliarden Euro zurückzuführen. Es wuchs damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Milliarden Euro. "Maßgeblich für den Bund sind die Mehrausgaben im Bereich Verteidigung und zusätzliche Investitionen und Subventionen, die aus den Sondervermögen finanziert werden", sagte Steuerexperte Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). So stiegen die Investitionszuschüsse um rund ein Fünftel auf 27,5 Milliarden Euro, die Subventionen um 10,1 Prozent auf ‌25,8 Milliarden Euro.

Bei den Ländern wuchs der Fehlbetrag um 3,5 Milliarden Euro ‌auf 6,5 Milliarden Euro. Die Gemeinden verringerten hingegen ihr Defizit um 1,5 Milliarden Euro auf 14,8 Milliarden Euro. Die Sozialversicherung verzeichnete ein Minus von 1,8 Milliarden Euro, nachdem im ersten Halbjahr 2025 noch ein Überschuss in Höhe von 3,8 Milliarden Euro erzielt wurde. "Dies lag insbesondere an ⁠höheren Ausgaben in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung", erklärten die Statistiker.

IM FOKUS DER MÄRKTE

Die Staatsverschuldung ist wegen der stark gestiegenen Zinsen ‌von Staatsanleihen der Industrieländer verstärkt in den Fokus geraten. Die Renditen ⁠für Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit erreichten vorige Woche mit rund 3,3 Prozent den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Das sind schlechte Nachrichten für Finanzminister Lars Klingbeil, da dies die Aufnahme neuer Schulden verteuert und den Spielraum für andere Ausgaben wie Investitionen oder Sozialleistungen einschränkt.

Die Zinsausgaben kletterten im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent auf ‌27,3 Milliarden Euro. "Die insgesamt deutlich gestiegenen Zinsausgaben deuten darauf hin, dass ⁠die steigenden Defizite nicht einfach achselzuckend zur Kenntnis genommen ⁠werden sollten", sagte Boysen-Hogrefe. Es besteht angesichts immer höherer Zinsforderungen und des demografischen Wandels hoher Konsolidierungsdruck. "Sofern die deutsche Wirtschaft weder auf einen soliden Wachstumskurs zurückkehrt noch glaubwürdige Konsolidierungsanstrengungen unternommen werden, besteht die Gefahr, dass angesichts der Haushaltszahlen der Bund sein Top-Rating für seine Anleihen verliert und die Zinskosten nochmals beschleunigt zulegen", warnte Boysen-Hogrefe. Bislang bewerteten alle großen Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Deutschlands mit der Topnote AAA, weshalb sich der Staat vergleichsweise günstig verschulden kann.

Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert die Bundesregierung wegen der stark gestiegenen Anleiherenditen zum Handeln auf. "Der Anstieg der Zinsen auf Staatsanleihen ist Ausdruck wachsender Sorge über steigende Staatsverschuldung und drohende höhere Inflation", sagte der Chef des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts kürzlich der Nachrichtenagentur Reuters. "Deutschland sollte eine überzeugende, mehrjährig angelegte Strategie zur Senkung ⁠der Staatsausgaben und zur Stärkung des Wirtschaftswachstums vorlegen." Dabei sollten investive Ausgaben allerdings geschont werden. "Das würde das Vertrauen in die deutschen Staatsfinanzen stärken und die Zinskosten senken", betonte Fuest.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)